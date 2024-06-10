https://ria.ru/20240610/turtsiya-1951904015.html

В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина

В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина - РИА Новости, 10.06.2024

В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина

Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:45

2024-06-10T11:45

2024-06-10T11:45

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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турецкой Республики. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удаётся совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что контакты на высоком уровне будут продолжаться. "Информации о конкретных сроках визита господина Путина в Турцию пока нет. Обсуждения идут, мы сообщим своевременно", - сообщили в канцелярии турецкого лидера.

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире