https://ria.ru/20240610/turtsiya-1951904015.html
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина - РИА Новости, 10.06.2024
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина
Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:45
2024-06-10T11:45
2024-06-10T11:45
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турецкой Республики. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удаётся совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что контакты на высоком уровне будут продолжаться. "Информации о конкретных сроках визита господина Путина в Турцию пока нет. Обсуждения идут, мы сообщим своевременно", - сообщили в канцелярии турецкого лидера.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина
Канцелярия Эрдогана: конкретные сроки визита Путина в Турцию пока не определены
АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турецкой Республики.
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удаётся совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что контакты на высоком уровне будут продолжаться.
"Информации о конкретных сроках визита господина Путина в Турцию пока нет. Обсуждения идут, мы сообщим своевременно", - сообщили в канцелярии турецкого лидера.