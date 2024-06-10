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В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина - РИА Новости, 10.06.2024
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11:45 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/turtsiya-1951904015.html
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина - РИА Новости, 10.06.2024
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина
Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:45
2024-06-10T11:45
турция
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турецкой Республики. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удаётся совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что контакты на высоком уровне будут продолжаться. "Информации о конкретных сроках визита господина Путина в Турцию пока нет. Обсуждения идут, мы сообщим своевременно", - сообщили в канцелярии турецкого лидера.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции пока не смогли назвать конкретные сроки визита Путина

Канцелярия Эрдогана: конкретные сроки визита Путина в Турцию пока не определены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Конкретные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, ведутся обсуждения по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турецкой Республики.
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удаётся совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что контакты на высоком уровне будут продолжаться.
"Информации о конкретных сроках визита господина Путина в Турцию пока нет. Обсуждения идут, мы сообщим своевременно", - сообщили в канцелярии турецкого лидера.
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ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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