https://ria.ru/20240610/turtsiya-1951853188.html

В Турции заявили, что кардинальных изменений в ситуации с переводами нет

В Турции заявили, что кардинальных изменений в ситуации с переводами нет - РИА Новости, 10.06.2024

В Турции заявили, что кардинальных изменений в ситуации с переводами нет

Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:34

2024-06-10T06:34

2024-06-10T06:34

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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. "Нет, на данный момент каких-либо кардинальных изменений, повлиявших на ситуацию, нет", - сообщил представитель банка в ответ на вопрос о ситуации вокруг платежей из РФ в Турцию. По его словам, сроки решения ситуации неизвестны. "Вы (представители СМИ) узнаете об этом раньше. Пока нет информации о сроках", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240608/kompaniya-1951643926.html

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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россия, турция, москва, алексей ерхов, в мире