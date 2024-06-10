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Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне - РИА Новости, 10.06.2024
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Туризм
 
10:08 10.06.2024 (обновлено: 10:14 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/turizm-1951877872.html
Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне
Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне - РИА Новости, 10.06.2024
Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне
Туроператоры Приморья и их коллеги в Северной Корее договорились о приеме российских туристов в приграничном городе КНДР Расоне, сообщает региональное... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:08
2024-06-10T10:14
туризм
россия
владивосток
хасан
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Туроператоры Приморья и их коллеги в Северной Корее договорились о приеме российских туристов в приграничном городе КНДР Расоне, сообщает региональное правительство. В течение четырёх лет пассажирские перевозки по железной дороге из РФ в КНДР не осуществлялись. На прошлой неделе ФТС сообщила, что первый после четырехлетнего перерыва пассажирский поезд выехал через Приморье в Северную Корею. По данным агентства по туризму региона, на поезде поехали представители властей Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы. "Главный итог поездки - то, что наши туроператоры встретились с партнерами корейскими, с принимающей стороной, обговорили внутренние процессы, как они будут обмениваться туристами, как будет составляться программа, по времени пребывания, убедились, что гостиницы готовы к приему туристов", - сказал Крепский, чей комментарий привели журналистам в правительстве. Он отметил, что сейчас поезд ходит по маршруту Хасан (Приморье) – Туманган (КНДР), то есть только пересекает границу. "Туристам приходится сначала ехать из Владивостока до Хасана на автобусе, потом пересаживаться на поезд, а затем снова в автобус. Это делает поездку менее комфортной. Совместно с корейскими коллегами мы ставим себе задачу наладить полноценное железнодорожное сообщение от Владивостока или Уссурийска до Расона или станции Раджин", – добавил Крепский. По его словам, к поездкам в Расон есть интерес и у приморцев, и у жителей западных регионов РФ. "Надеемся, что уже в июне первая туристическая группа отправится по железной дороге из Приморья в Расон", – сказал руководитель агентства по туризму. Расон – ближайший к Приморью приграничный город КНДР. Он располагается в специальной экономической зоне, где для россиян действует безвизовый режим. Платить там можно долларами и юанями. В феврале группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывала в Северной Корее, они добирались туда самолетом из Владивостока. -0-
https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html
https://ria.ru/20240212/turizm-1926773679.html
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россия, владивосток, хасан, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Россия, Владивосток, Хасан, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне

Туроператоры договорились об отправке в россиян в северокорейском Расоне

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители Пхеньяна в центре города
Жители Пхеньяна в центре города - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Пхеньяна в центре города. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Туроператоры Приморья и их коллеги в Северной Корее договорились о приеме российских туристов в приграничном городе КНДР Расоне, сообщает региональное правительство.
В течение четырёх лет пассажирские перевозки по железной дороге из РФ в КНДР не осуществлялись. На прошлой неделе ФТС сообщила, что первый после четырехлетнего перерыва пассажирский поезд выехал через Приморье в Северную Корею. По данным агентства по туризму региона, на поезде поехали представители властей Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы.
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"Главный итог поездки - то, что наши туроператоры встретились с партнерами корейскими, с принимающей стороной, обговорили внутренние процессы, как они будут обмениваться туристами, как будет составляться программа, по времени пребывания, убедились, что гостиницы готовы к приему туристов", - сказал Крепский, чей комментарий привели журналистам в правительстве.
Он отметил, что сейчас поезд ходит по маршруту Хасан (Приморье) – Туманган (КНДР), то есть только пересекает границу.
"Туристам приходится сначала ехать из Владивостока до Хасана на автобусе, потом пересаживаться на поезд, а затем снова в автобус. Это делает поездку менее комфортной. Совместно с корейскими коллегами мы ставим себе задачу наладить полноценное железнодорожное сообщение от Владивостока или Уссурийска до Расона или станции Раджин", – добавил Крепский.
По его словам, к поездкам в Расон есть интерес и у приморцев, и у жителей западных регионов РФ.
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"Надеемся, что уже в июне первая туристическая группа отправится по железной дороге из Приморья в Расон", – сказал руководитель агентства по туризму.
Расон – ближайший к Приморью приграничный город КНДР. Он располагается в специальной экономической зоне, где для россиян действует безвизовый режим. Платить там можно долларами и юанями.
В феврале группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывала в Северной Корее, они добирались туда самолетом из Владивостока. -0-
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ТуризмРоссияВладивостокХасанФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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