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В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2024
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, Киевской области и еще десяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:57
2024-06-10T18:57
2024-06-10T18:57
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, Киевской области и еще десяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 18.47 мск, воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской области и еще 10 регионах Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, Киевской области и еще десяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса на 18.47 мск, воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.