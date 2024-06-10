https://ria.ru/20240610/trevoga-1952034453.html

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2024

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, Киевской области и еще десяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:57

2024-06-10T18:57

2024-06-10T18:57

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, Киевской области и еще десяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 18.47 мск, воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html

киев

киевская область

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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф