https://ria.ru/20240610/tovarooborot-1952048274.html
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов - РИА Новости, 10.06.2024
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов
Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:52
2024-06-10T19:52
2024-06-10T20:00
россия
белоруссия
экономика
алексей оверчук
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СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."По сравнению к 2023 году показатели совместного товарооборота выросли уже на 7,1%. И достигли 3,5 триллиона российских рублей. Это очень серьёзные цифры… К 2030 году мы намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом уже проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия наших предприятий", - заявил Оверчук, выступая на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.Он отметил, что друг для друга страны являются важнейшими торговыми партнерами, а их товарооборот является сбалансированным, то есть взаимный экспорт и импорт примерно равны друг другу.
https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949662557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, экономика, алексей оверчук
Россия, Белоруссия, Экономика, Алексей Оверчук
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов
Оверчук: Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов
СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"По сравнению к 2023 году показатели совместного товарооборота выросли уже на 7,1%. И достигли 3,5 триллиона российских рублей. Это очень серьёзные цифры… К 2030 году мы намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом уже проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия наших предприятий", - заявил Оверчук, выступая на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.
Он отметил, что друг для друга страны являются важнейшими торговыми партнерами, а их товарооборот является сбалансированным, то есть взаимный экспорт и импорт примерно равны друг другу.