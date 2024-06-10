https://ria.ru/20240610/tovarooborot-1952048274.html

Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов

Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов - РИА Новости, 10.06.2024

Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов

Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:52

2024-06-10T19:52

2024-06-10T20:00

россия

белоруссия

экономика

алексей оверчук

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СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."По сравнению к 2023 году показатели совместного товарооборота выросли уже на 7,1%. И достигли 3,5 триллиона российских рублей. Это очень серьёзные цифры… К 2030 году мы намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом уже проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия наших предприятий", - заявил Оверчук, выступая на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.Он отметил, что друг для друга страны являются важнейшими торговыми партнерами, а их товарооборот является сбалансированным, то есть взаимный экспорт и импорт примерно равны друг другу.

https://ria.ru/20240531/lukashenko-1949662557.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, экономика, алексей оверчук