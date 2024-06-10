https://ria.ru/20240610/tovarooborot-1952043581.html

Товарооборот Белоруссии и России вырос на 7% по сравнению с прошлым годом

Товарооборот Белоруссии и России вырос на 7% по сравнению с прошлым годом - РИА Новости, 10.06.2024

Товарооборот Белоруссии и России вырос на 7% по сравнению с прошлым годом

Товарооборот Белоруссии и России за январь-апрель 2024 года вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил в понедельник белорусский... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:29

2024-06-10T19:29

2024-06-10T19:29

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

роман головченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_5fe8caa9805752ca02c8c6c517bcec8b.jpg

МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и России за январь-апрель 2024 года вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил в понедельник белорусский премьер-министр Роман Головченко. "В этом году, даже несмотря на такую существенную базу прошлого года, во взаимной торговле сохраняются положительные тенденции, и мы имеем ещё рост товарооборота за 4 месяца этого года почти в 7%. Конечно, речь сейчас стоит не только не о том, чтобы не снижать оборот, а выйти на принципиально новые высоты", - сказал он на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России, в российском посольстве в Минске. Видео выступления премьера разметила пресс-служба правительства в Telegram-канале. По словам премьера, в прошлом году был поставлен очередной рекорд взаимного оборота товара и услуг, который достиг почти 55 миллиардов долларов. Он также отметил, что День России можно по праву считать одним из символов современной России - единой, мощной, экономически развитой страны. "В нынешних условиях глобальной нестабильности Российская Федерация активно формирует систему международных отношений, основанную на принципах дружбы, равенства, взаимопонимания, сохранения традиционных культурных и духовных ценностей", - сказал Головченко.

https://ria.ru/20240604/naraschivanie-1950497026.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, минск, роман головченко