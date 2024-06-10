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ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца - РИА Новости, 10.06.2024
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17:43 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/torgovlya-1952021343.html
ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца
ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца - РИА Новости, 10.06.2024
ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца
Объем внешней торговли России в январе-апреле 2024 года составил 219,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:43
2024-06-10T17:43
экономика
россия
азия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объем внешней торговли России в январе-апреле 2024 года составил 219,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В частности, экспорт составил 135,1 миллиарда долларов, импорт - 84,6 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса за 4 месяца составило 50,5 миллиарда долларов. Экспорт РФ в январе-апреле снизился на 0,3% в годовом выражении, импорт - на 9,1%. В январе-апреле прошлого года экспорт составил 135,5 миллиарда долларов, а импорт - 93 миллиарда. Экспорт из России в страны Азии за первые четыре месяца года составил 101,4 миллиарда долларов - рост на 11,1% в годовом выражении, импорт оттуда - 56,5 миллиарда долларов (снижение на 3,6% год к году).
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экономика, россия, азия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Азия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца

ФТС: объем внешней торговли РФ в январе-апреле составил 219,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной таможенной службы России
Здание Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объем внешней торговли России в январе-апреле 2024 года составил 219,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В частности, экспорт составил 135,1 миллиарда долларов, импорт - 84,6 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса за 4 месяца составило 50,5 миллиарда долларов.
Экспорт РФ в январе-апреле снизился на 0,3% в годовом выражении, импорт - на 9,1%. В январе-апреле прошлого года экспорт составил 135,5 миллиарда долларов, а импорт - 93 миллиарда.
Экспорт из России в страны Азии за первые четыре месяца года составил 101,4 миллиарда долларов - рост на 11,1% в годовом выражении, импорт оттуда - 56,5 миллиарда долларов (снижение на 3,6% год к году).
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ЭкономикаРоссияАзияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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