https://ria.ru/20240610/torgovlya-1952021343.html

ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца

ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца - РИА Новости, 10.06.2024

ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца

Объем внешней торговли России в январе-апреле 2024 года составил 219,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:43

2024-06-10T17:43

2024-06-10T17:43

экономика

россия

азия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95775/99/957759956_0:769:1335:1520_1920x0_80_0_0_724d781521e3cadebfe9e52a598b24db.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объем внешней торговли России в январе-апреле 2024 года составил 219,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В частности, экспорт составил 135,1 миллиарда долларов, импорт - 84,6 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса за 4 месяца составило 50,5 миллиарда долларов. Экспорт РФ в январе-апреле снизился на 0,3% в годовом выражении, импорт - на 9,1%. В январе-апреле прошлого года экспорт составил 135,5 миллиарда долларов, а импорт - 93 миллиарда. Экспорт из России в страны Азии за первые четыре месяца года составил 101,4 миллиарда долларов - рост на 11,1% в годовом выражении, импорт оттуда - 56,5 миллиарда долларов (снижение на 3,6% год к году).

https://ria.ru/20240609/torgovlya-1951729334.html

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, азия, федеральная таможенная служба (фтс россии)