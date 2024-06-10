https://ria.ru/20240610/torgovlya-1951865021.html

Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией

Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией - РИА Новости, 10.06.2024

Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией

Филиппины хотели бы серьезно нарастить торговлю с Россией после окончания спецоперации и снятия со страны санкций, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:12

2024-06-10T09:12

2024-06-10T09:12

россия

филиппины

игорь байлен (посол филиппин в россии)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Филиппины хотели бы серьезно нарастить торговлю с Россией после окончания спецоперации и снятия со страны санкций, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен. "Этот интерес (к увеличению товарооборота - ред.) был и до пандемии, и до специальной военной операции. Обе стороны до пандемии работали над тем, чтобы довести наш товарооборот до миллиарда долларов США. А потом началась пандемия, а потом - СВО и последовавшие за ней санкции. Но, я думаю, как только все вернется в нормальное русло, Филиппины будут заинтересованы в получении выгоды от российского продовольствия, от энергетики, иных товаров", - сказал Байлен. Он выразил надежду, что в будущем страны будут двигаться к увеличению товарооборота после того, как санкции будут сняты. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html

россия

филиппины

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россия, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), в мире