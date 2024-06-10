Рейтинг@Mail.ru
Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/torgovlya-1951865021.html
Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией
Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией - РИА Новости, 10.06.2024
Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией
Филиппины хотели бы серьезно нарастить торговлю с Россией после окончания спецоперации и снятия со страны санкций, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:12
2024-06-10T09:12
россия
филиппины
игорь байлен (посол филиппин в россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f740810902d2496fe32e7244d6452dfd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Филиппины хотели бы серьезно нарастить торговлю с Россией после окончания спецоперации и снятия со страны санкций, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен. "Этот интерес (к увеличению товарооборота - ред.) был и до пандемии, и до специальной военной операции. Обе стороны до пандемии работали над тем, чтобы довести наш товарооборот до миллиарда долларов США. А потом началась пандемия, а потом - СВО и последовавшие за ней санкции. Но, я думаю, как только все вернется в нормальное русло, Филиппины будут заинтересованы в получении выгоды от российского продовольствия, от энергетики, иных товаров", - сказал Байлен. Он выразил надежду, что в будущем страны будут двигаться к увеличению товарооборота после того, как санкции будут сняты. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html
россия
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_5de2104ecef832585987c7015ed059a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), в мире
Россия, Филиппины, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), В мире
Филиппины выразили желание серьезно нарастить торговлю с Россией

Посол Байлен: Филиппины хотят нарастить торговлю с Россией после снятия санкций

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Филиппины хотели бы серьезно нарастить торговлю с Россией после окончания спецоперации и снятия со страны санкций, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен.
"Этот интерес (к увеличению товарооборота - ред.) был и до пандемии, и до специальной военной операции. Обе стороны до пандемии работали над тем, чтобы довести наш товарооборот до миллиарда долларов США. А потом началась пандемия, а потом - СВО и последовавшие за ней санкции. Но, я думаю, как только все вернется в нормальное русло, Филиппины будут заинтересованы в получении выгоды от российского продовольствия, от энергетики, иных товаров", - сказал Байлен.
Он выразил надежду, что в будущем страны будут двигаться к увеличению товарооборота после того, как санкции будут сняты.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Посол Филиппин в России Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Посол Филиппин заявил о желании подписать соглашение с ЕАЭС
06:39
 
РоссияФилиппиныИгорь Байлен (посол Филиппин в России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала