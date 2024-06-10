https://ria.ru/20240610/teatr-1951922654.html

Богомолов выступил против слияния Театра на Бронной и Театра Виктюка

Богомолов выступил против слияния Театра на Бронной и Театра Виктюка - РИА Новости, 10.06.2024

Богомолов выступил против слияния Театра на Бронной и Театра Виктюка

Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, отвечая на вопрос о возможности слияния двух... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:42

2024-06-10T12:42

2024-06-10T12:58

культура

театр на бронной

москва

константин богомолов

театр романа виктюка

новости культуры

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, отвечая на вопрос о возможности слияния двух театров, сказал, что это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга.Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов. Он сохранит текущую должность худрука в Театре на Бронной."Это пространство и пространство на Бронной – это абсолютно разные пространства. Это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга, быть зеркалом друг друга", - сказал Богомолов журналистам после встречи с труппой Театра Виктюка.

https://ria.ru/20240608/teatr-1951648602.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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