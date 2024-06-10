https://ria.ru/20240610/teatr-1951922654.html
Богомолов выступил против слияния Театра на Бронной и Театра Виктюка
Богомолов выступил против слияния Театра на Бронной и Театра Виктюка - РИА Новости, 10.06.2024
Богомолов выступил против слияния Театра на Бронной и Театра Виктюка
Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, отвечая на вопрос о возможности слияния двух... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:42
2024-06-10T12:42
2024-06-10T12:58
культура
театр на бронной
москва
константин богомолов
театр романа виктюка
новости культуры
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, отвечая на вопрос о возможности слияния двух театров, сказал, что это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга.Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов. Он сохранит текущую должность худрука в Театре на Бронной."Это пространство и пространство на Бронной – это абсолютно разные пространства. Это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга, быть зеркалом друг друга", - сказал Богомолов журналистам после встречи с труппой Театра Виктюка.
https://ria.ru/20240608/teatr-1951648602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Культура, Театр на Бронной, Москва, Константин Богомолов, Театр Романа Виктюка, Новости культуры
Богомолов выступил против слияния Театра на Бронной и Театра Виктюка
Богомолов: Театр на Бронной и Театр Виктюка не могут повторять друг друга
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, отвечая на вопрос о возможности слияния двух театров, сказал, что это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы
сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов. Он сохранит текущую должность худрука в Театре на Бронной.
"Это пространство и пространство на Бронной – это абсолютно разные пространства. Это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга, быть зеркалом друг друга", - сказал Богомолов журналистам после встречи с труппой Театра Виктюка.