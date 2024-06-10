https://ria.ru/20240610/taksi-1952024415.html

В Госдуме попросили проверить "Яндекс.Такси" из-за скандала с флагом

В Госдуме попросили проверить "Яндекс.Такси" из-за скандала с флагом - РИА Новости, 10.06.2024

В Госдуме попросили проверить "Яндекс.Такси" из-за скандала с флагом

Компанию "Яндекс.Такси", которая запретила использовать флаг России в салоне такси, как рекламу, просят проверить на соблюдение законодательства РФ, такой... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:01

2024-06-10T18:01

2024-06-10T18:03

общество

игорь краснов

россия

яндекс.такси

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Компанию "Яндекс.Такси", которая запретила использовать флаг России в салоне такси, как рекламу, просят проверить на соблюдение законодательства РФ, такой запрос направила депутат Госдумы Ирина Филатова генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Депутат отметила, что из средств массовой информации, а также из обращений в ее Telegram-канале ей стало известно о противоречащей федеральному законодательству политике компании "Яндекс.Такси". "Четырнадцатого мая 2024 года одному из водителей, работающему в "Яндекс. Такси", поддержка агрегатора запретила использовать в салоне флаг России, аргументировав тем, что он не входит в список разрешенных предметов для демонстрации в автомобилях... Прошу обратить внимание, что демонстрация государственных символов Российской Федерации рекламой не является, запрет на их демонстрацию не только нарушает федеральное законодательство, но и вызывает вопросы в части умаления права граждан на уважение атрибутов своей страны...", - сказано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Филатова отметила, что флаг России относится к государственной символике Российской Федерации и охраняется законом. "Рекламная политика "Яндекс.Такси", размещенная в открытом доступе на сайте... запрещает политическую рекламу, среди которой "размещение изображений государственной или региональной символики, как действующей, так и исторической, а также иные символы политической и военной тематики", - добавила она. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что все символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности. "Прошу вас дать поручение о проверке политики "Яндекс.Такси" на соответствие федеральному законодательству Российской Федерации", - отмечается в документе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, игорь краснов, россия, яндекс.такси, госдума рф, генеральная прокуратура рф