https://ria.ru/20240610/svo-1951935999.html

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Военнослужащие российской группировки "Центр" нанесли поражение четырём украинским бригадам в ДНР и отразили пять контратак, потери противника составили до 345... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:32

2024-06-10T13:32

2024-06-10T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" нанесли поражение четырём украинским бригадам в ДНР и отразили пять контратак, потери противника составили до 345 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Калиново, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения "Центра" отразили пять контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, два пикапа", - добавили в МО РФ.Кроме того, были поражены три гаубицы М777 производства США, три гаубицы "Мста-Б", три орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и четыре гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)