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Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Центр" нанесли поражение четырём украинским бригадам в ДНР и отразили пять контратак, потери противника составили до 345... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:32
2024-06-10T13:32
2024-06-10T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" нанесли поражение четырём украинским бригадам в ДНР и отразили пять контратак, потери противника составили до 345 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Калиново, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения "Центра" отразили пять контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, два пикапа", - добавили в МО РФ.Кроме того, были поражены три гаубицы М777 производства США, три гаубицы "Мста-Б", три орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и четыре гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
МО: подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ за сутки