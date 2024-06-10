https://ria.ru/20240610/svetofory-1951956125.html

На четырех перекрестках Подмосковья оптимизировали светофорные объекты

На четырех перекрестках Подмосковья оптимизировали светофорные объекты - РИА Новости, 10.06.2024

На четырех перекрестках Подмосковья оптимизировали светофорные объекты

В Подмосковье специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу светофорных объектов на четырех перекрестках, тем самым улучшив их... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:36

2024-06-10T14:36

2024-06-10T14:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

городской округ домодедово

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу светофорных объектов на четырех перекрестках, тем самым улучшив их пропускную способность, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы провели в Мытищах, Домодедове и Ленинском округе. В городе Мытищи на пресечениях Пироговского шоссе и улицы Угольной, а также Олимпийского проспекта с улицы Комбиферма проработали режим светофоров выходного дня, сократив время работы общего цикла. Также добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на четвертом километре Домодедовского шоссе у остановки "Щербинки" в городском округе Домодедово. Кроме того, по просьбам жителей рабочего поселка Боброво Ленинского округа увеличили время выезда с улицы Крымской на Расторгуевское шоссе в утренний час пик. В ведомстве добавили, что оптимизация движения на дорогах Подмосковья продолжается. Специалисты мониторят ситуацию и при необходимости вносят точечные корректировки, тем самым повышая пропускную способность участка дороги и ликвидируя заторы.

https://ria.ru/20240422/podmoskove-1941540266.html

https://ria.ru/20231218/svetofor-1916557315.html

московская область (подмосковье)

мытищи

городской округ домодедово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мытищи, городской округ домодедово