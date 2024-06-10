https://ria.ru/20240610/svetofory-1951956125.html
На четырех перекрестках Подмосковья оптимизировали светофорные объекты
На четырех перекрестках Подмосковья оптимизировали светофорные объекты - РИА Новости, 10.06.2024
На четырех перекрестках Подмосковья оптимизировали светофорные объекты
В Подмосковье специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу светофорных объектов на четырех перекрестках, тем самым улучшив их... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:36
2024-06-10T14:36
2024-06-10T14:36
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу светофорных объектов на четырех перекрестках, тем самым улучшив их пропускную способность, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы провели в Мытищах, Домодедове и Ленинском округе. В городе Мытищи на пресечениях Пироговского шоссе и улицы Угольной, а также Олимпийского проспекта с улицы Комбиферма проработали режим светофоров выходного дня, сократив время работы общего цикла. Также добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на четвертом километре Домодедовского шоссе у остановки "Щербинки" в городском округе Домодедово. Кроме того, по просьбам жителей рабочего поселка Боброво Ленинского округа увеличили время выезда с улицы Крымской на Расторгуевское шоссе в утренний час пик. В ведомстве добавили, что оптимизация движения на дорогах Подмосковья продолжается. Специалисты мониторят ситуацию и при необходимости вносят точечные корректировки, тем самым повышая пропускную способность участка дороги и ликвидируя заторы.
https://ria.ru/20240422/podmoskove-1941540266.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), мытищи, городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Городской округ Домодедово
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу светофорных объектов на четырех перекрестках, тем самым улучшив их пропускную способность, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в Мытищах
, Домодедове и Ленинском округе.
В городе Мытищи на пресечениях Пироговского шоссе и улицы Угольной, а также Олимпийского проспекта с улицы Комбиферма проработали режим светофоров выходного дня, сократив время работы общего цикла.
Также добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на четвертом километре Домодедовского шоссе у остановки "Щербинки" в городском округе Домодедово.
Кроме того, по просьбам жителей рабочего поселка Боброво Ленинского округа увеличили время выезда с улицы Крымской на Расторгуевское шоссе в утренний час пик.
В ведомстве добавили, что оптимизация движения на дорогах Подмосковья продолжается. Специалисты мониторят ситуацию и при необходимости вносят точечные корректировки, тем самым повышая пропускную способность участка дороги и ликвидируя заторы.