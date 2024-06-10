https://ria.ru/20240610/sud-1952055793.html
Суд не стал арестовывать фигурантов дела экс-министра труда Омской области
Суд не стал арестовывать фигурантов дела экс-министра труда Омской области - РИА Новости, 10.06.2024
Суд не стал арестовывать фигурантов дела экс-министра труда Омской области
Басманный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайства следствия об аресте трех фигурантов дела экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:26
2024-06-10T20:26
2024-06-10T20:57
происшествия
жкх
омская область
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайства следствия об аресте трех фигурантов дела экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова, которому вменяется получение взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Тот же Басманный суд столицы на прошлой неделе поместил Куприянова в СИЗО, ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. "Постановлениями Басманного районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайств органов предварительного расследования в отношении Толчева Игоря Сергеевича, Саханя Дмитрия Анатольевича, Павлова Дмитрия Борисовича об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Они освобождены из-под стражи в зале суда", - рассказал собеседник агентства. При этом, указали в суде, данным фигурантам вменяется покушение на мошенничество и фальсификация доказательств. Депутата городского совета Омска Дмитрия Павлова, вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя, а также бизнесмена и директора трех строительных компаний Вячеслава Авдошина задерживали вместе с Куприяновым, ранее заявлял источник РИА Новости. По данным следствия, Куприянов, занимая должности зампреда правительства и министра труда и социального развития Омской области, получил взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе ранее знакомого ему лица.
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происшествия, жкх, омская область
Происшествия, ЖКХ, Омская область
Суд не стал арестовывать фигурантов дела экс-министра труда Омской области
Суд не стал арестовывать трех фигурантов дела экс-министра труда Омской области
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайства следствия об аресте трех фигурантов дела экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова, которому вменяется получение взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Тот же Басманный суд столицы на прошлой неделе поместил Куприянова в СИЗО, ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайств органов предварительного расследования в отношении Толчева Игоря Сергеевича, Саханя Дмитрия Анатольевича, Павлова Дмитрия Борисовича об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Они освобождены из-под стражи в зале суда", - рассказал собеседник агентства.
При этом, указали в суде, данным фигурантам вменяется покушение на мошенничество и фальсификация доказательств. Депутата городского совета Омска Дмитрия Павлова, вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя, а также бизнесмена и директора трех строительных компаний Вячеслава Авдошина задерживали вместе с Куприяновым, ранее заявлял источник РИА Новости.
По данным следствия, Куприянов, занимая должности зампреда правительства и министра труда и социального развития Омской области, получил взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе ранее знакомого ему лица.