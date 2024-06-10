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Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану - РИА Новости, 10.06.2024
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13:03 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/sud-1951928099.html
Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану
Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану - РИА Новости, 10.06.2024
Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану
Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:03
2024-06-10T13:03
происшествия
жилье
московская область (подмосковье)
россия
александр морозов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин. "Мы обжалуем приговор", - рассказал собеседник агентства. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Само дело рассматривали в закрытом режиме. На скамье подсудимых - 18 человек. Пожизненное наказание получили Олег Медведев, Дмитрий Хламкин, Эдуард Харьков и Юрий Офицеров. Целому ряду фигурантов назначили от 23 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ещё три человека отделались условными сроками – это Санвел Сиреканян, Александр Морозов и Юрий Григорьев. Также фигурантам назначены штрафы в размере от 4 миллионов до 500 тысяч рублей. В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт ранее не судимому Медведеву и участникам его банды, прокурор попросила назначить ему пожизненное наказание. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода. Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных. Как рассказали в СК РФ, в зависимости от роли каждого фигуранты дела сегодня были признаны виновными в совершении таких преступлений как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.
https://ria.ru/20240528/srok-1948808348.html
https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html
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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), россия, александр морозов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Морозов, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану

Адвокат Рогозин: защита обжалует пожизненный приговор авторитету Олегу Медведеву

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан)
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан) - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан). Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин.
"Мы обжалуем приговор", - рассказал собеседник агентства.
Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
СМИ: для криминального авторитета Шишкана потребовали пожизненный срок
28 мая, 05:08
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Само дело рассматривали в закрытом режиме.
На скамье подсудимых - 18 человек. Пожизненное наказание получили Олег Медведев, Дмитрий Хламкин, Эдуард Харьков и Юрий Офицеров. Целому ряду фигурантов назначили от 23 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ещё три человека отделались условными сроками – это Санвел Сиреканян, Александр Морозов и Юрий Григорьев. Также фигурантам назначены штрафы в размере от 4 миллионов до 500 тысяч рублей.
В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт ранее не судимому Медведеву и участникам его банды, прокурор попросила назначить ему пожизненное наказание. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.
Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
Как рассказали в СК РФ, в зависимости от роли каждого фигуранты дела сегодня были признаны виновными в совершении таких преступлений как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.
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