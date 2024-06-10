https://ria.ru/20240610/sud-1951928099.html

Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану

Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану - РИА Новости, 10.06.2024

Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану

Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:03

2024-06-10T13:03

2024-06-10T13:03

происшествия

жилье

московская область (подмосковье)

россия

александр морозов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин. "Мы обжалуем приговор", - рассказал собеседник агентства. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Само дело рассматривали в закрытом режиме. На скамье подсудимых - 18 человек. Пожизненное наказание получили Олег Медведев, Дмитрий Хламкин, Эдуард Харьков и Юрий Офицеров. Целому ряду фигурантов назначили от 23 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ещё три человека отделались условными сроками – это Санвел Сиреканян, Александр Морозов и Юрий Григорьев. Также фигурантам назначены штрафы в размере от 4 миллионов до 500 тысяч рублей. В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт ранее не судимому Медведеву и участникам его банды, прокурор попросила назначить ему пожизненное наказание. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода. Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных. Как рассказали в СК РФ, в зависимости от роли каждого фигуранты дела сегодня были признаны виновными в совершении таких преступлений как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.

https://ria.ru/20240528/srok-1948808348.html

https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html

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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), россия, александр морозов, следственный комитет россии (ск рф)