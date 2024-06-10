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На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем - РИА Новости, 10.06.2024
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10:47 10.06.2024 (обновлено: 13:04 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/strana-1951887119.html
На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем
На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем - РИА Новости, 10.06.2024
На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем
В Ивано-Франковске бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя и оскорбляла его, пишет издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:47
2024-06-10T13:04
в мире
мариуполь
ивано-франковская область
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Ивано-Франковске бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя и оскорбляла его, пишет издание "Страна" в Telegram-канале. &quot;Сотрудники скорой в Ивано-Франковске отказываются помогать мужчине, который без движения лежит на асфальте&quot;, — говорится в публикации.На видеозаписи с места событий видно, как сотрудница скорой кричит на лежащего на асфальте мужчину и называет его москалем, обвиняет в том, что он пьян, и требует, чтобы он самостоятельно встал на ноги. При этом местные паблики утверждают, что у жителя Мариуполя случился на улице приступ эпилепсии, отмечает издание. Что с ним произошло дальше, неизвестно.
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мариуполь
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в мире, мариуполь, ивано-франковская область, украина
В мире, Мариуполь, Ивано-Франковская область, Украина
На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем

В Ивано-Франковске врачи отказались помогать мужчине из Мариуполя

© Кадр видео из соцсетейБригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя в Ивано-Франковске
Бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя в Ивано-Франковске
© Кадр видео из соцсетей
Бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя в Ивано-Франковске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Ивано-Франковске бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя и оскорбляла его, пишет издание "Страна" в Telegram-канале.
«

"Сотрудники скорой в Ивано-Франковске отказываются помогать мужчине, который без движения лежит на асфальте", — говорится в публикации.

На видеозаписи с места событий видно, как сотрудница скорой кричит на лежащего на асфальте мужчину и называет его москалем, обвиняет в том, что он пьян, и требует, чтобы он самостоятельно встал на ноги.
При этом местные паблики утверждают, что у жителя Мариуполя случился на улице приступ эпилепсии, отмечает издание. Что с ним произошло дальше, неизвестно.
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