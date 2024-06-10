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На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем

На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем - РИА Новости, 10.06.2024

На Украине медики отказались помогать мужчине, назвав его москалем

В Ивано-Франковске бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя и оскорбляла его, пишет издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:47

2024-06-10T10:47

2024-06-10T13:04

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ивано-франковская область

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Ивано-Франковске бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя и оскорбляла его, пишет издание "Страна" в Telegram-канале. "Сотрудники скорой в Ивано-Франковске отказываются помогать мужчине, который без движения лежит на асфальте", — говорится в публикации.На видеозаписи с места событий видно, как сотрудница скорой кричит на лежащего на асфальте мужчину и называет его москалем, обвиняет в том, что он пьян, и требует, чтобы он самостоятельно встал на ноги. При этом местные паблики утверждают, что у жителя Мариуполя случился на улице приступ эпилепсии, отмечает издание. Что с ним произошло дальше, неизвестно.

https://ria.ru/20240311/izbienie-1932311342.html

мариуполь

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