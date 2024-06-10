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"Зеленский убегает". В США сделали заявление о спецоперации
"Зеленский убегает". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 10.06.2024
"Зеленский убегает". В США сделали заявление о спецоперации
Владимир Зеленский попытается сбежать из страны, когда российские войска будут подходить к Киеву, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:46
2024-06-10T20:46
2024-06-10T23:21
специальная военная операция на украине
киев
владимир зеленский
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андрей белоусов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается сбежать из страны, когда российские войска будут подходить к Киеву, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В то же время вы должны взглянуть на карты, посмотреть на дорожные сети, посмотреть, где находятся железнодорожные линии, посмотреть на реки и ручьи, и тогда вы увидите, что эти формирующие атаки имеют смысл. Поэтому я думаю, что вы увидите что-то гораздо большее и гораздо быстрее в ближайшем будущем. <…> Что будет происходить в Киеве, особенно когда станет ясно, что русские направляются к нему? <…> Я подозреваю, что мы увидим, как Зеленский собирает свои вещи и убегает", — отметил он.По мнению полковника, события, которые сейчас разворачиваются на передовой, станут ключевыми для падения киевского режима и дальнейшего продвижения российских войск."Я думаю, что в нужный момент они пройдут на юг и отрежут Киев", — резюмировал Макгрегор.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952047783.html
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киев, владимир зеленский, министерство обороны сша, андрей белоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Андрей Белоусов, Украина
"Зеленский убегает". В США сделали заявление о спецоперации
Макгрегор: Зеленский сбежит, когда российские войска начнут подходить к Киеву