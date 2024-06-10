Рогов рассказал о значении освобождения Старомайорского в ДНР
Рогов: освобождение Старомайорского в ДНР имеет важное тактическое значение
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Старомайорское на времевском направлении имеет важное тактическое значение и придаст динамики на линии фронта.
В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
© ИнфографикаОсвобожденное село Старомайорское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Старомайорское в ДНР
"Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение и придаст динамики нашим успешным действиям по освобождению и продвижению на времевском направлении запорожской линии фронта. Находящиеся рядом с селом высоты дадут возможность продвигаться нашим войскам вперед. Старомайорское – это больше чем просто очередной освобожденный населенный пункт, это залог наших грядущих успехов", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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