https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952028455.html

Рогов рассказал о значении освобождения Старомайорского в ДНР

Рогов рассказал о значении освобождения Старомайорского в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024

Рогов рассказал о значении освобождения Старомайорского в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:28

2024-06-10T18:28

2024-06-10T18:28

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

старомайорское

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Старомайорское на времевском направлении имеет важное тактическое значение и придаст динамики на линии фронта. В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение и придаст динамики нашим успешным действиям по освобождению и продвижению на времевском направлении запорожской линии фронта. Находящиеся рядом с селом высоты дадут возможность продвигаться нашим войскам вперед. Старомайорское – это больше чем просто очередной освобожденный населенный пункт, это залог наших грядущих успехов", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

россия

запорожская область

старомайорское

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россия, запорожская область, старомайорское, владимир рогов, безопасность