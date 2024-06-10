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ВС России сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952027654.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщил Рогов
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 10.06.2024
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщил Рогов
Российские войска сорвали ротацию подразделений украинских войск на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:25
2024-06-10T18:25
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Российские войска сорвали ротацию подразделений украинских войск на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сорвана переброска подкрепления и усиления подразделений украинских боевиков на ореховском участке линии фронта", - сказал Рогов. В частности, по его словам, ротация была сорвана в районе села Луговское. "У противника не выходит здесь провести ротацию", - подчеркнул Рогов. Минобороны РФ на прошлой неделе также сообщало о срыве ротации ВСУ на ореховском направлении. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html
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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщил Рогов

Рогов: ВС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Российские войска сорвали ротацию подразделений украинских войск на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сорвана переброска подкрепления и усиления подразделений украинских боевиков на ореховском участке линии фронта", - сказал Рогов.
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В частности, по его словам, ротация была сорвана в районе села Луговское.
"У противника не выходит здесь провести ротацию", - подчеркнул Рогов.
Минобороны РФ на прошлой неделе также сообщало о срыве ротации ВСУ на ореховском направлении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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