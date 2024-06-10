https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952024562.html

Спецоперация, 10 июня: ВС России взяли под контроль Старомайорское в ДНР

Спецоперация, 10 июня: ВС России взяли под контроль Старомайорское в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024

Спецоперация, 10 июня: ВС России взяли под контроль Старомайорское в ДНР

Об освобождении ВС России села Старомайорское в ДНР, успешном применении дрона-бомбардировщика "Голубь" в зоне спецоперации и посещении министром обороны... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:01

2024-06-10T18:01

2024-06-10T19:39

специальная военная операция на украине

россия

москва

днепр (город)

андрей белоусов

денис пушилин

вячеслав гладков

миг-29

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Об освобождении ВС России села Старомайорское в ДНР, успешном применении дрона-бомбардировщика "Голубь" в зоне спецоперации и посещении министром обороны Андреем Белоусовым госпиталя Вишневского — в материале РИА Новости.ВС России взяли под контроль СтаромайорскоеРоссийские войска освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны. Совокупные потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили до 1800 человек. Поражен командный пункт бригады тактической авиации противника. Кроме того, средства ПВО сбили истребитель МиГ-29. Сотрудник "России-24" подорвался на мине в ШебекиноЧетыре человека подорвались на мине в Шебекино в Белгородской области, среди них три бойца самообороны и сотрудник телеканала "Россия 24", его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, оператора доставили в Шебекинскую ЦРБ — у него осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас врачи проводят операцию.Еще одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой доставила в больницу №2 Белгорода, двое других получат медпомощь амбулаторно. ПВО сбила дроны противника над российской территориейСредства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью. Кроме того, около 10:00, 12:00 и 13:10 они сбили три БПЛА над Белгородской областью. Белоусов посетил госпиталь имени ВишневскогоМинистр обороны России Андрей Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского. Он осмотрел гибридную операционную, где за время СВО провели уже более 300 операций на сердце.Глава ведомства обсудил с руководством учреждения и врачебным составом о состоянии и перспективах развития лечебно-диагностической базы госпиталя. Он отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления здоровья военных.Белоусову также показали возможности уникальной гибридной операционной, где хирурги могут проводить несколько операций одновременно. "Начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук рассказал, что благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной за время проведения СВО выполнено более 300 операций на сердце, все прошли успешно. Пациенты переведены для прохождения реабилитационного лечения. Многие из прооперированных военнослужащих уже вернулись в строй", — говорится в заявлении Минобороны.Кроме того, Белоусов вручил госнаграды участникам спецоперации. Он поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления. Швейцария поддерживает контакты с Россией перед конференцией по УкраинеШвейцария поддерживает регулярные контакты с Россией перед предстоящей конференции по Украине, в том числе через посольство в Москве, заявил глава МИД республики Иньяцио Кассис. "У нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции, в частности, через нашего посла в Москве. Информация о ходе процесса также передается прозрачным образом", — сказал он.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко Люцерна. Около 80 стран подтвердили свое участие. При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедут на мероприятие.Как ранее заявил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, Швейцария не направляла приглашение для участия в саммите, но Москва не станет участвовать при любых обстоятельствах. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для России, поскольку речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Новый федеральный округ могут создать в более широком составеНовый федеральный округ могут создать в России, но позднее и, возможно, в более широком составе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Округ будет создан, но позже, когда для этого будут созданы все необходимые условия <...> И, может быть, в другом составе, более широком", — сказал он.Сейчас, по мнению Пушилина, необходимо сконцентрироваться на актуальных задачах. На прошлой неделе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, могут создать в России в ближайшее время. При этом в пятницу, 7 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эту тему в администрации Путина пока не обсуждают.В Москве показали вертолетного "убийцу" морских дронов HunterМодернизированный ударный вертолет Hunter, способный бороться с морскими дронами, впервые представили на выставке HeliRussia-2024 в Москве. По словам главного конструктора предприятия и по совместительству разработчика комплекса КБ "Беспилотные вертолеты" (Белоруссия) Владимира Чудакова, максимальная взлетная масса воздушного судна — 750 килограммов, полезная нагрузка — 200 килограммов, продолжительность полета — шесть часов на крейсерском скорости, дальность — 150 километров. Как отметил Чудаков, беспилотные вертолеты компании за 27 лет работы поставлялись в 20 стран, в том числе государствам Персидского заливам и Африки, интересовалась ими и Россия. Комплекс Hunter состоит из двух беспилотных вертолетов, наземной станции управления, станции наземного обеспечения полtтов и двух транспортных платформ. На вооружении — турель калибра 7,62 мм, две пусковые установки под восемь неуправляемых ракет, а также 16 противотанковых авиабомб. В зоне СВО успешно опробовали "Голубя"Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне спецоперации, сообщил представитель предприятия-разработчика БПЛА — компании "Стратим"."Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды "Голубь" просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна", — рассказал он.По словам собеседника агентства, у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов.Другая особенность беспилотника заключается в том, что он сохраняет "зрение", когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание. При этом его основная цель — скопления живой силы, добавил представитель компании."Подобно тому как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", — пояснил он.Уточняется, что БПЛА доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации, сейчас готовится запуск его серийного производства."Голубя" представили на выставке HeliRussia-2024, которая проходит в Москве с 10 по 12 июня.Солдат ВСУ переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдалсяУкраинский солдат на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российским войскам, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. "Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — сообщил собеседник агентства. Пленный рассказал, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебросить на Харьковское направление, поэтому он и решился на побег, добавил источник.

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https://ria.ru/20240610/zelenskiy-1952017737.html

https://ria.ru/20240610/okrug-1951943485.html

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россия, москва, днепр (город), андрей белоусов, денис пушилин, вячеслав гладков, миг-29, вооруженные силы украины