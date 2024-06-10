https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html

"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ

"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ

После российских ударов у ВСУ возникли проблемы с железной дорогой, а многие электростанции выведены из строя, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:09

2024-06-10T17:09

2024-06-10T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

рэй макговерн

дмитрий песков

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. После российских ударов у ВСУ возникли проблемы с железной дорогой, а многие электростанции выведены из строя, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Возмездие уже состоялось. Оно было быстрое и яростное. У украинцев почти ничего не осталось в плане железных дорог и электростанций", — отметил он.По мнению эксперта, российские удары стали ответной реакцией на поставки западных вооружений, таких как ATACMS и Storm Shadow. Он пояснил, что для их использования нужно прямое участие Соединенных Штатов и союзников по НАТО, которые управляют спутниками, системами наведения и системами разведки.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951970354.html

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html

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в мире, рэй макговерн, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато