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"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 10.06.2024 (обновлено: 17:58 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html
"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ
"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ
После российских ударов у ВСУ возникли проблемы с железной дорогой, а многие электростанции выведены из строя, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:09
2024-06-10T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
рэй макговерн
дмитрий песков
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. После российских ударов у ВСУ возникли проблемы с железной дорогой, а многие электростанции выведены из строя, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Возмездие уже состоялось. Оно было быстрое и яростное. У украинцев почти ничего не осталось в плане железных дорог и электростанций", — отметил он.По мнению эксперта, российские удары стали ответной реакцией на поставки западных вооружений, таких как ATACMS и Storm Shadow. Он пояснил, что для их использования нужно прямое участие Соединенных Штатов и союзников по НАТО, которые управляют спутниками, системами наведения и системами разведки.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951970354.html
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в мире, рэй макговерн, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рэй Макговерн, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ

Макговерн: Украина потеряла почти всю железную дорогу и электростанции

© Фото : соцсетиПожар после удара по Днепрогэсу
Пожар после удара по Днепрогэсу - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по Днепрогэсу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. После российских ударов у ВСУ возникли проблемы с железной дорогой, а многие электростанции выведены из строя, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Возмездие уже состоялось. Оно было быстрое и яростное. У украинцев почти ничего не осталось в плане железных дорог и электростанций", — отметил он.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Вчера, 15:27
По мнению эксперта, российские удары стали ответной реакцией на поставки западных вооружений, таких как ATACMS и Storm Shadow. Он пояснил, что для их использования нужно прямое участие Соединенных Штатов и союзников по НАТО, которые управляют спутниками, системами наведения и системами разведки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"США испугались". Россия достигла важной цели на Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРэй МакговернДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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