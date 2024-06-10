https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951970354.html

"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 10.06.2024

"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:27

2024-06-10T15:27

2024-06-10T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

часов яр

денис пушилин

вооруженные силы украины

владимир зеленский

константиновка

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские войска смогут дойти до Днепра, если потребуется, после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это была бы очень плохая новость. Если вы посмотрите на карту, <…> то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, это даст российской армии возможности продвинуть до реки Днепр даже без необходимости брать под контроль Краматорск", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что, если Часов Яр падет, то это откроет путь к гораздо большему городу — Константиновке."Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку. Ее, вероятно, невозможно защитить без Часова Яра", — пояснил Меркурис.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости заявил, что подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html

часов яр

константиновка

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в мире, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, константиновка