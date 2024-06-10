Рейтинг@Mail.ru
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951970354.html
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 10.06.2024
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:27
2024-06-10T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские войска смогут дойти до Днепра, если потребуется, после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это была бы очень плохая новость. Если вы посмотрите на карту, &lt;…&gt; то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, это даст российской армии возможности продвинуть до реки Днепр даже без необходимости брать под контроль Краматорск", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что, если Часов Яр падет, то это откроет путь к гораздо большему городу — Константиновке."Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку. Ее, вероятно, невозможно защитить без Часова Яра", — пояснил Меркурис.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости заявил, что подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html
часов яр
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, константиновка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Константиновка
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Меркурис: после падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ смогут дойти до Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские войска смогут дойти до Днепра, если потребуется, после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Это была бы очень плохая новость. Если вы посмотрите на карту, <…> то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, это даст российской армии возможности продвинуть до реки Днепр даже без необходимости брать под контроль Краматорск", — отметил он.
Самоходная артиллерийская установка Мальва - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"От ее огня не скрыться". Под Харьковом дебютировала новая артустановка
Вчера, 08:00
Владимира Зеленского предупреждают, что, если Часов Яр падет, то это откроет путь к гораздо большему городу — Константиновке.
"Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку. Ее, вероятно, невозможно защитить без Часова Яра", — пояснил Меркурис.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости заявил, что подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"США испугались". Россия достигла важной цели на Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКонстантиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала