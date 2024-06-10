https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951970354.html
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 10.06.2024
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:27
2024-06-10T15:27
2024-06-10T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
константиновка
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские войска смогут дойти до Днепра, если потребуется, после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это была бы очень плохая новость. Если вы посмотрите на карту, <…> то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, это даст российской армии возможности продвинуть до реки Днепр даже без необходимости брать под контроль Краматорск", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что, если Часов Яр падет, то это откроет путь к гораздо большему городу — Константиновке."Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку. Ее, вероятно, невозможно защитить без Часова Яра", — пояснил Меркурис.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости заявил, что подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html
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в мире, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, константиновка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Константиновка
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Меркурис: после падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ смогут дойти до Днепра