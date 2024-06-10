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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.06.2024
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13:43 10.06.2024 (обновлено: 13:46 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951939917.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.06.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:43
2024-06-10T13:46
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР. "Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

МО РФ: ВСУ потеряли до 430 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР.
"Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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