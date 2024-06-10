https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951939917.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.06.2024

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:43

2024-06-10T13:43

2024-06-10T13:46

специальная военная операция на украине

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часов яр

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вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР. "Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф