https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951939917.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.06.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:43
2024-06-10T13:43
2024-06-10T13:46
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР. "Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
МО РФ: ВСУ потеряли до 430 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ
.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР.
"Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.