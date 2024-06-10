https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951935737.html

ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ

ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ

Российские военные за сутки поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:31

2024-06-10T13:31

2024-06-10T13:35

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина