https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951935737.html
ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ
ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ
Российские военные за сутки поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:31
2024-06-10T13:31
2024-06-10T13:35
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ