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ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 10.06.2024 (обновлено: 13:35 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951935737.html
ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ
ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ
Российские военные за сутки поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:31
2024-06-10T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРоссийский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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