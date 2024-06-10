Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР

Старомайорское — село, расположенное на так называемом Времевском выступе. Оно оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для противника снабжение в Угледаре.