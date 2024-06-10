Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" освободила Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное село Старомайорское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Старомайорское в ДНР
Старомайорское — село, расположенное на так называемом Времевском выступе. Оно оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для противника снабжение в Угледаре.
ВСУ на этом участке фронта за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицы FH-70 и Д-30.
На минувшей неделе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские подразделения отбросили противника на северные окраины Старомайорского.
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