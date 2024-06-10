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Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 10.06.2024 (обновлено: 14:28 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951934861.html
Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024
Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
Группировка российских войск "Восток" освободила Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:28
2024-06-10T14:28
специальная военная операция на украине
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" освободила Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.ВСУ на этом участке фронта за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицы FH-70 и Д-30.На минувшей неделе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские подразделения отбросили противника на северные окраины Старомайорского.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
старомайорское
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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" освободила Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное село Старомайорское в ДНР
Освобожденное село Старомайорское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Старомайорское в ДНР

Старомайорское — село, расположенное на так называемом Времевском выступе. Оно оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для противника снабжение в Угледаре.

ВСУ на этом участке фронта за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицы FH-70 и Д-30.
На минувшей неделе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские подразделения отбросили противника на северные окраины Старомайорского.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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