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Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении
Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении - РИА Новости, 10.06.2024
Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении
Пункты управления дронами ВСУ стали одной из приоритетных целей артиллеристов РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:10
2024-06-10T07:10
2024-06-10T07:10
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Пункты управления дронами ВСУ стали одной из приоритетных целей артиллеристов РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Саня-Саня". "Появились новые цели – пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах. Все это замечают наши разведчики. Куда они встали, где они ночью встали, заряжают. Выезжаем, работаем и получается", - рассказал артиллерист. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении
Командир: пункты управления дронами ВСУ стали приоритетной целью под Купянском