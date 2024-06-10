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Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951855136.html
Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении
Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении - РИА Новости, 10.06.2024
Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении
Пункты управления дронами ВСУ стали одной из приоритетных целей артиллеристов РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:10
2024-06-10T07:10
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Пункты управления дронами ВСУ стали одной из приоритетных целей артиллеристов РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Саня-Саня". "Появились новые цели – пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах. Все это замечают наши разведчики. Куда они встали, где они ночью встали, заряжают. Выезжаем, работаем и получается", - рассказал артиллерист. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР.
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллерист рассказал о приоритетных целях на Купянском направлении

Командир: пункты управления дронами ВСУ стали приоритетной целью под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Пункты управления дронами ВСУ стали одной из приоритетных целей артиллеристов РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Саня-Саня".
"Появились новые цели – пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах. Все это замечают наши разведчики. Куда они встали, где они ночью встали, заряжают. Выезжаем, работаем и получается", - рассказал артиллерист.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации
Вчера, 20:40
Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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