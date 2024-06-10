https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951851723.html

В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу - РИА Новости, 10.06.2024

В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что украинский конфликт выходит в новую фазу противостояния, когда ВСУ на фоне больших потерь... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:42

2024-06-10T05:42

2024-06-10T11:44

специальная военная операция на украине

россия

владимир константинов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что украинский конфликт выходит в новую фазу противостояния, когда ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся исключительно на попытках ударов по территории России поставляемым западным оружием. "Ситуация на фронте у киевского режима напряженная. Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику Зеленского не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием. Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", — сказал Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, западные страны живут колониальным мышлением и им плевать на другие народы. "Коллективный Запад волнует только своя экономика. Им плевать на сотни тысяч убитых украинцев", — сказал Константинов. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html

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