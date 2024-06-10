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В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 10.06.2024 (обновлено: 11:44 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951851723.html
В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу
В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу - РИА Новости, 10.06.2024
В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что украинский конфликт выходит в новую фазу противостояния, когда ВСУ на фоне больших потерь... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:42
2024-06-10T11:44
специальная военная операция на украине
россия
владимир константинов
вооруженные силы украины
украина
безопасность
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что украинский конфликт выходит в новую фазу противостояния, когда ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся исключительно на попытках ударов по территории России поставляемым западным оружием. "Ситуация на фронте у киевского режима напряженная. Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику Зеленского не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием. Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", — сказал Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, западные страны живут колониальным мышлением и им плевать на другие народы. "Коллективный Запад волнует только своя экономика. Им плевать на сотни тысяч убитых украинцев", — сказал Константинов. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
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россия, владимир константинов, вооруженные силы украины, украина, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Глава парламента Крыма Константинов: украинский конфликт выходит в новую фазу

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что украинский конфликт выходит в новую фазу противостояния, когда ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся исключительно на попытках ударов по территории России поставляемым западным оружием.
"Ситуация на фронте у киевского режима напряженная. Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику Зеленского не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием. Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", — сказал Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
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По его словам, западные страны живут колониальным мышлением и им плевать на другие народы.
"Коллективный Запад волнует только своя экономика. Им плевать на сотни тысяч убитых украинцев", — сказал Константинов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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