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Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой - РИА Новости, 10.06.2024
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17:23 10.06.2024 (обновлено: 17:27 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sovfed--1952016390.html
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой - РИА Новости, 10.06.2024
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой
Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:23
2024-06-10T17:27
политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате. По плану, итоговое пленарное заседание в рамках весенней сессии должно состояться 26 июля. Госдума продлила свою работу до 5 августа. "Совет палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа для принятия всех необходимых законов", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что такое решение сенаторов может быть принято в связи с уже принятым решением Госдумы.
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политика, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой

Совфед 18 июня вслед за Госдумой может продлить весеннюю сессию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате.
По плану, итоговое пленарное заседание в рамках весенней сессии должно состояться 26 июля. Госдума продлила свою работу до 5 августа.
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"Совет палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа для принятия всех необходимых законов", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что такое решение сенаторов может быть принято в связи с уже принятым решением Госдумы.
 
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