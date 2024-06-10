https://ria.ru/20240610/sovfed--1952016390.html
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой - РИА Новости, 10.06.2024
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой
Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:23
2024-06-10T17:23
2024-06-10T17:27
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате. По плану, итоговое пленарное заседание в рамках весенней сессии должно состояться 26 июля. Госдума продлила свою работу до 5 августа. "Совет палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа для принятия всех необходимых законов", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что такое решение сенаторов может быть принято в связи с уже принятым решением Госдумы.
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политика, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой
Совфед 18 июня вслед за Госдумой может продлить весеннюю сессию
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате.
По плану, итоговое пленарное заседание в рамках весенней сессии должно состояться 26 июля. Госдума продлила свою работу до 5 августа.
"Совет палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа для принятия всех необходимых законов", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что такое решение сенаторов может быть принято в связи с уже принятым решением Госдумы.