https://ria.ru/20240610/sovfed--1952016390.html

Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой

Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой - РИА Новости, 10.06.2024

Источник: Совфед может продлить весеннюю сессию вслед за Госдумой

Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:23

2024-06-10T17:23

2024-06-10T17:27

политика

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совфед на заседании Совета палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа, сообщил РИА Новости источник в палате. По плану, итоговое пленарное заседание в рамках весенней сессии должно состояться 26 июля. Госдума продлила свою работу до 5 августа. "Совет палаты 18 июня может принять решение о проведении дополнительного заседания 2 августа для принятия всех необходимых законов", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что такое решение сенаторов может быть принято в связи с уже принятым решением Госдумы.

https://ria.ru/20240424/podnosova-1942153149.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф