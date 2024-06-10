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Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана - РИА Новости, 10.06.2024
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, в числе прочего обсуждались крупные совместные... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:18
2024-06-10T15:18
2024-06-10T15:25
азербайджан
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, в числе прочего обсуждались крупные совместные проекты, представляющие взаимный интерес для двух стран, сообщается в официальном телеграм-канале правительства России."Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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азербайджан, политика, михаил мишустин, россия
Азербайджан, Политика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Мишустин обсудил по телефону совместные проекты с премьер-министром Азербайджана