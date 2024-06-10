https://ria.ru/20240610/sotrudnichestvo-1951968632.html

Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана

Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана - РИА Новости, 10.06.2024

Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, в числе прочего обсуждались крупные совместные... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:18

2024-06-10T15:18

2024-06-10T15:25

азербайджан

политика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, в числе прочего обсуждались крупные совместные проекты, представляющие взаимный интерес для двух стран, сообщается в официальном телеграм-канале правительства России."Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html

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азербайджан, политика, михаил мишустин, россия