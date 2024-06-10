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Югра заключила на ПМЭФ соглашения с "Газмпром нефтью" и "Сибуром" - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:13 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1952039732.html
Югра заключила на ПМЭФ соглашения с "Газмпром нефтью" и "Сибуром"
Югра заключила на ПМЭФ соглашения с "Газмпром нефтью" и "Сибуром" - РИА Новости, 10.06.2024
Югра заключила на ПМЭФ соглашения с "Газмпром нефтью" и "Сибуром"
На полях Петербургского экономического форума врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук подписал дополнительные соглашения о... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:13
2024-06-10T19:13
пмэф-2024
ханты-мансийск
нягань
пыть-ях
руслан кухарук
сибур холдинг
газпром
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На полях Петербургского экономического форума врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук подписал дополнительные соглашения о сотрудничестве с ПАО "Газпром нефть" и компанией "Сибур", направленные на социально-экономическое и культурное развитие региона. Соглашение с "Газпром нефтью" направлено на взаимовыгодное сотрудничество, стабильное развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, решение социальных задач региона и его муниципальных образований. В частности, компания окажет поддержку созданию экспозиции площадью более 500 квадратных метров "Энергия будущего" в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. "Из "Города профессий" мы перешли к выставочному пространству "Энергия будущего". Договорились наполнять смыслами проект, расширять горизонт возможностей для разных возрастов - будет история о газодобыче, креативные пространства. Планируем масштабировать этот проект, сделать более насыщенным и активным, с привлечением креативных индустрий", - сказал Кухарук. Мультимедийная экспозиция будет рассказывать о добыче нефти и газа, о том, как они меняют жизнь людей к лучшему. "Принципиальными в переговорах с предприятиями ТЭК для нас были позиции, связанные с продолжением социальных программ, ориентированных на создание комфортных условий и для работников, и в целом для жителей округа, создание проектов комфортной городской среды, проведение событийных мероприятий. В их числе - и наши традиционные практики - проведение масштабных событийных мероприятий, таких, как международный кинофестиваль "Дух Огня". Более того, в рамках форума на некоторых площадках мы поделились опытом их проведения", - отметил Кухарук. Врио губернатора напомнил, что "Дух Огня" и ИТ-форум, который состоится в июне в Ханты-Мансийске, вошли в программу председательства Российской Федерации в БРИКС. Что касается соглашения с "Сибуром", то до конца 2024 года компания дополнительно инвестирует в реализацию инфраструктурных и культурных проектов Югры. Сторонами запланировано реализовать одиннадцать региональных проектов, включая благоустройство парка в Нягани, проведение в Пыть-Яхе летнего детского фестиваля, обустройство в Нижневартовске фестивальной зоны и организацию в городе конкурса традиционной культуры. "С компанией "Сибур" обсудили проекты, которые будут реализованы в рамках программы "Формула добрых дел" — создание объектов городской среды, проведение событийных мероприятий. Также подписали дополнительное соглашение, дорожную карту к нему", - пояснил Кухарук. Также в автономном округе будут реализованы три комплексных межрегиональных проекта, направленных на поддержку образования, культуры и экологического просвещения: гастроли Театра Наций, комплексный экологический проект по развитию системы раздельного сбора отходов "Мастерская ресайклинга", серия мастер-классов от профессиональных художников. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Ханты-Мансийск, Нягань, Пыть-Ях, Руслан Кухарук, Сибур Холдинг, Газпром, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский район, Правительство Ханты-Мансийского АО - Югры

Югра заключила на ПМЭФ соглашения с "Газмпром нефтью" и "Сибуром"

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На полях Петербургского экономического форума врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук подписал дополнительные соглашения о сотрудничестве с ПАО "Газпром нефть" и компанией "Сибур", направленные на социально-экономическое и культурное развитие региона.
Соглашение с "Газпром нефтью" направлено на взаимовыгодное сотрудничество, стабильное развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, решение социальных задач региона и его муниципальных образований.
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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В частности, компания окажет поддержку созданию экспозиции площадью более 500 квадратных метров "Энергия будущего" в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске.
"Из "Города профессий" мы перешли к выставочному пространству "Энергия будущего". Договорились наполнять смыслами проект, расширять горизонт возможностей для разных возрастов - будет история о газодобыче, креативные пространства. Планируем масштабировать этот проект, сделать более насыщенным и активным, с привлечением креативных индустрий", - сказал Кухарук.
Мультимедийная экспозиция будет рассказывать о добыче нефти и газа, о том, как они меняют жизнь людей к лучшему.
"Принципиальными в переговорах с предприятиями ТЭК для нас были позиции, связанные с продолжением социальных программ, ориентированных на создание комфортных условий и для работников, и в целом для жителей округа, создание проектов комфортной городской среды, проведение событийных мероприятий. В их числе - и наши традиционные практики - проведение масштабных событийных мероприятий, таких, как международный кинофестиваль "Дух Огня". Более того, в рамках форума на некоторых площадках мы поделились опытом их проведения", - отметил Кухарук.
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Врио губернатора напомнил, что "Дух Огня" и ИТ-форум, который состоится в июне в Ханты-Мансийске, вошли в программу председательства Российской Федерации в БРИКС.
Что касается соглашения с "Сибуром", то до конца 2024 года компания дополнительно инвестирует в реализацию инфраструктурных и культурных проектов Югры. Сторонами запланировано реализовать одиннадцать региональных проектов, включая благоустройство парка в Нягани, проведение в Пыть-Яхе летнего детского фестиваля, обустройство в Нижневартовске фестивальной зоны и организацию в городе конкурса традиционной культуры.
"С компанией "Сибур" обсудили проекты, которые будут реализованы в рамках программы "Формула добрых дел" — создание объектов городской среды, проведение событийных мероприятий. Также подписали дополнительное соглашение, дорожную карту к нему", - пояснил Кухарук.
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Также в автономном округе будут реализованы три комплексных межрегиональных проекта, направленных на поддержку образования, культуры и экологического просвещения: гастроли Театра Наций, комплексный экологический проект по развитию системы раздельного сбора отходов "Мастерская ресайклинга", серия мастер-классов от профессиональных художников.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024Ханты-МансийскНяганьПыть-ЯхРуслан КухарукСибур ХолдингГазпромХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский АОХанты-Мансийский районПравительство Ханты-Мансийского АО - Югры
 
 
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