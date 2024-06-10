Астраханская область заключила на ПМЭФ соглашения на 95 млрд рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Астраханская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на сумму 95 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"95 миллиардов рублей инвестиций в Астраханскую область – сумма подписанных соглашений нашей делегацией на XXVII ПМЭФ", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, по информации губернатора, в ближайшие годы в регионе откроются несколько новых предприятий, в том числе в сфере сельского хозяйства, будут созданы более 1 тысячи новых рабочих мест. В сентябре с Россельхозбанком будет запущена "Школа фермера" для подготовки кадров в отрасли сельского хозяйства.
Также в рамках форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с давними партнерами области. "С ПАО "Газпром" регион договорились о расширении использования на их объектах высокотехнологичной продукции предприятий Астраханской области. Активно продолжим сотрудничать и с КТК", - написал Бабушкин. Он отметил, что консорциум уделяет серьезное внимание своей социальной программе, приобретает необходимую учреждениям технику, медицинские аппараты, специализированные автомобили.
Кроме того, на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание расширению географии торговли и поставил задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт на две трети. Глава государства отметил стратегическое значение МТК "Север – Юг". "Астраханская область – его ключевая точка, форпост России на Каспии, и мы активно развиваем транзитные возможности, которыми в ходе форума заинтересовались коллеги из Индии - одной из ведущих экономик мира", - добавил губернатор.
В целом он оценил итоги форума в текущем году как "отличные". "Новые проекты и рост грузопотока по МТК позволят увеличить налоговые поступления в бюджет, которые пойдут на развитие инфраструктуры, благоустройство территорий и строительство новых соцобъектов", - уточнил он.