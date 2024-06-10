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Астраханская область заключила на ПМЭФ соглашения на 95 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
15:11 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1951965750.html
Астраханская область заключила на ПМЭФ соглашения на 95 млрд рублей
Астраханская область заключила на ПМЭФ соглашения на 95 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024
Астраханская область заключила на ПМЭФ соглашения на 95 млрд рублей
Астраханская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на сумму 95 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:11
2024-06-10T15:11
астраханская область
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астраханская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Астраханская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на сумму 95 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "95 миллиардов рублей инвестиций в Астраханскую область – сумма подписанных соглашений нашей делегацией на XXVII ПМЭФ", - написал он в своем Telegram-канале. Так, по информации губернатора, в ближайшие годы в регионе откроются несколько новых предприятий, в том числе в сфере сельского хозяйства, будут созданы более 1 тысячи новых рабочих мест. В сентябре с Россельхозбанком будет запущена "Школа фермера" для подготовки кадров в отрасли сельского хозяйства. Также в рамках форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с давними партнерами области. "С ПАО "Газпром" регион договорились о расширении использования на их объектах высокотехнологичной продукции предприятий Астраханской области. Активно продолжим сотрудничать и с КТК", - написал Бабушкин. Он отметил, что консорциум уделяет серьезное внимание своей социальной программе, приобретает необходимую учреждениям технику, медицинские аппараты, специализированные автомобили. Кроме того, на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание расширению географии торговли и поставил задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт на две трети. Глава государства отметил стратегическое значение МТК "Север – Юг". "Астраханская область – его ключевая точка, форпост России на Каспии, и мы активно развиваем транзитные возможности, которыми в ходе форума заинтересовались коллеги из Индии - одной из ведущих экономик мира", - добавил губернатор. В целом он оценил итоги форума в текущем году как "отличные". "Новые проекты и рост грузопотока по МТК позволят увеличить налоговые поступления в бюджет, которые пойдут на развитие инфраструктуры, благоустройство территорий и строительство новых соцобъектов", - уточнил он.
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технологии, астраханская область, россия, индия, игорь бабушкин, владимир путин, россельхозбанк, газпром
Астраханская область, Технологии, Астраханская область, Россия, Индия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Россельхозбанк, Газпром

Астраханская область заключила на ПМЭФ соглашения на 95 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Астраханская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на сумму 95 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"95 миллиардов рублей инвестиций в Астраханскую область – сумма подписанных соглашений нашей делегацией на XXVII ПМЭФ", - написал он в своем Telegram-канале.
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Так, по информации губернатора, в ближайшие годы в регионе откроются несколько новых предприятий, в том числе в сфере сельского хозяйства, будут созданы более 1 тысячи новых рабочих мест. В сентябре с Россельхозбанком будет запущена "Школа фермера" для подготовки кадров в отрасли сельского хозяйства.
Также в рамках форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с давними партнерами области. "С ПАО "Газпром" регион договорились о расширении использования на их объектах высокотехнологичной продукции предприятий Астраханской области. Активно продолжим сотрудничать и с КТК", - написал Бабушкин. Он отметил, что консорциум уделяет серьезное внимание своей социальной программе, приобретает необходимую учреждениям технику, медицинские аппараты, специализированные автомобили.
Кроме того, на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание расширению географии торговли и поставил задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт на две трети. Глава государства отметил стратегическое значение МТК "Север – Юг". "Астраханская область – его ключевая точка, форпост России на Каспии, и мы активно развиваем транзитные возможности, которыми в ходе форума заинтересовались коллеги из Индии - одной из ведущих экономик мира", - добавил губернатор.
В целом он оценил итоги форума в текущем году как "отличные". "Новые проекты и рост грузопотока по МТК позволят увеличить налоговые поступления в бюджет, которые пойдут на развитие инфраструктуры, благоустройство территорий и строительство новых соцобъектов", - уточнил он.
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Астраханская областьТехнологииАстраханская областьРоссияИндияИгорь БабушкинВладимир ПутинРоссельхозбанкГазпром
 
 
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