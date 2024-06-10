https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1951921377.html

Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей

Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024

Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей

Делегация Липецкой области в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала 27 соглашений на общую сумму 76,7 миллиарда... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:38

2024-06-10T12:38

2024-06-10T12:38

липецкая область

липецкая область

задонский район

дон

игорь артамонов

"липецк"

мгимо

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950146970_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a6c80edb838f20af9f8957ffb15f92d5.jpg

ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Делегация Липецкой области в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала 27 соглашений на общую сумму 76,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что договоренности позволят создать в регионе более четырех тысяч рабочих мест. "Мы заключили 27 соглашений. Они очень разные. От традиционных договоренностей об открытии заводов до туристических и образовательных проектов. Будет построено новое жилье, соцобъекты и коммунальные сети. У нас откроется свой медицинский вуз. На полках супермаркетов станет больше местных продуктов", — рассказал губернатор. Как отметил Артамонов, инвестиции будут направлены на развитие сельского хозяйства, пищевой промышленности, на создание в регионе производства важных компонентов для электротранспорта, шлифовальных станков, промышленных котлов. Все эти предприятия откроются на территории ОЭЗ "Липецк". Кроме этого, подписан ряд важных соглашений в сфере образования. Открытие филиала Российского университета медицины позволит решить кадровую проблему в региональном здравоохранении. МГИМО будет осуществлять целевой набор для студентов из Липецкой области, а дети из многодетных семей смогут учиться в НИУ "Высшая школа экономики" на средства грантов. Также Артамонов сообщил, что были достигнуты договоренности в сфере строительства и реконструкции старых жилых районов областного центра. Будут построены новые дома и детский сад. Три соглашения заключены в сфере туризма. В Задонском районе инвесторы восстановят усадьбу Хвостовых, на Дону разместят туристический кластер, а в парке "Олений" расширят инфраструктуру. На реализацию этих проектов они направят 13,5 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951093050.html

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

липецкая область

задонский район

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, задонский район, дон, игорь артамонов, "липецк", мгимо, пмэф