Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей
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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Делегация Липецкой области в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала 27 соглашений на общую сумму 76,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что договоренности позволят создать в регионе более четырех тысяч рабочих мест.
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"Мы заключили 27 соглашений. Они очень разные. От традиционных договоренностей об открытии заводов до туристических и образовательных проектов. Будет построено новое жилье, соцобъекты и коммунальные сети. У нас откроется свой медицинский вуз. На полках супермаркетов станет больше местных продуктов", — рассказал губернатор.
Как отметил Артамонов, инвестиции будут направлены на развитие сельского хозяйства, пищевой промышленности, на создание в регионе производства важных компонентов для электротранспорта, шлифовальных станков, промышленных котлов. Все эти предприятия откроются на территории ОЭЗ "Липецк".
Кроме этого, подписан ряд важных соглашений в сфере образования. Открытие филиала Российского университета медицины позволит решить кадровую проблему в региональном здравоохранении. МГИМО будет осуществлять целевой набор для студентов из Липецкой области, а дети из многодетных семей смогут учиться в НИУ "Высшая школа экономики" на средства грантов.
Также Артамонов сообщил, что были достигнуты договоренности в сфере строительства и реконструкции старых жилых районов областного центра. Будут построены новые дома и детский сад. Три соглашения заключены в сфере туризма. В Задонском районе инвесторы восстановят усадьбу Хвостовых, на Дону разместят туристический кластер, а в парке "Олений" расширят инфраструктуру. На реализацию этих проектов они направят 13,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.