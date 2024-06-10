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Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024
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Липецкая область
 
12:38 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1951921377.html
Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей
Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024
Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей
Делегация Липецкой области в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала 27 соглашений на общую сумму 76,7 миллиарда... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:38
2024-06-10T12:38
липецкая область
липецкая область
задонский район
дон
игорь артамонов
"липецк"
мгимо
пмэф
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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Делегация Липецкой области в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала 27 соглашений на общую сумму 76,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что договоренности позволят создать в регионе более четырех тысяч рабочих мест. "Мы заключили 27 соглашений. Они очень разные. От традиционных договоренностей об открытии заводов до туристических и образовательных проектов. Будет построено новое жилье, соцобъекты и коммунальные сети. У нас откроется свой медицинский вуз. На полках супермаркетов станет больше местных продуктов", — рассказал губернатор. Как отметил Артамонов, инвестиции будут направлены на развитие сельского хозяйства, пищевой промышленности, на создание в регионе производства важных компонентов для электротранспорта, шлифовальных станков, промышленных котлов. Все эти предприятия откроются на территории ОЭЗ "Липецк". Кроме этого, подписан ряд важных соглашений в сфере образования. Открытие филиала Российского университета медицины позволит решить кадровую проблему в региональном здравоохранении. МГИМО будет осуществлять целевой набор для студентов из Липецкой области, а дети из многодетных семей смогут учиться в НИУ "Высшая школа экономики" на средства грантов. Также Артамонов сообщил, что были достигнуты договоренности в сфере строительства и реконструкции старых жилых районов областного центра. Будут построены новые дома и детский сад. Три соглашения заключены в сфере туризма. В Задонском районе инвесторы восстановят усадьбу Хвостовых, на Дону разместят туристический кластер, а в парке "Олений" расширят инфраструктуру. На реализацию этих проектов они направят 13,5 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951093050.html
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липецкая область, задонский район, дон, игорь артамонов, "липецк", мгимо, пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Задонский район, Дон, Игорь Артамонов, "Липецк", МГИМО, ПМЭФ

Липецкая область на ПМЭФ заключила соглашения на 76,7 млрд рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Делегация Липецкой области в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала 27 соглашений на общую сумму 76,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что договоренности позволят создать в регионе более четырех тысяч рабочих мест.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Липецкая область подписала соглашения о реализации проектов по туризму
6 июня, 17:31
«
"Мы заключили 27 соглашений. Они очень разные. От традиционных договоренностей об открытии заводов до туристических и образовательных проектов. Будет построено новое жилье, соцобъекты и коммунальные сети. У нас откроется свой медицинский вуз. На полках супермаркетов станет больше местных продуктов", — рассказал губернатор.
Как отметил Артамонов, инвестиции будут направлены на развитие сельского хозяйства, пищевой промышленности, на создание в регионе производства важных компонентов для электротранспорта, шлифовальных станков, промышленных котлов. Все эти предприятия откроются на территории ОЭЗ "Липецк".
Кроме этого, подписан ряд важных соглашений в сфере образования. Открытие филиала Российского университета медицины позволит решить кадровую проблему в региональном здравоохранении. МГИМО будет осуществлять целевой набор для студентов из Липецкой области, а дети из многодетных семей смогут учиться в НИУ "Высшая школа экономики" на средства грантов.
Также Артамонов сообщил, что были достигнуты договоренности в сфере строительства и реконструкции старых жилых районов областного центра. Будут построены новые дома и детский сад. Три соглашения заключены в сфере туризма. В Задонском районе инвесторы восстановят усадьбу Хвостовых, на Дону разместят туристический кластер, а в парке "Олений" расширят инфраструктуру. На реализацию этих проектов они направят 13,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024
5 июня, 13:10
 
Липецкая областьЛипецкая областьЗадонский районДонИгорь Артамонов"Липецк"МГИМОПМЭФ
 
 
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