https://ria.ru/20240610/sloveniya-1951845185.html

Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент

Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент

Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши победила на выборах депутатов Европарламента (ЕП) правящее "Движения Свобода"... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:02

2024-06-10T02:02

2024-06-10T10:23

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БЕЛГРАД, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши победила на выборах депутатов Европарламента (ЕП) правящее "Движения Свобода" премьера Роберта Голоба, заявил экс-глава правительства. В Словении выборы депутатов ЕП досрочно прошли 4-6 июня, основное голосование состоялось в воскресенье. Правом голоса обладали немногим менее 1,7 миллиона граждан. Всего участвовали 11 партий. В предыдущем созыве ЕП однопартийцам и коалиционном партнерам Янши принадлежало большинство словенских мандатов. В 2019-2024 годах у Словении было восемь евродепутатов, на период 2024-2029 годов выделено девять мест из всего 720. Согласно последним данным на сайте избиркома после обработки 84,29 % бюллетеней правоцентристская SDS получает четыре мандата, правящее "Движение Свобода" - два мандата. По одному мандату в ЕП от Словении достается партиям Vesna, NSi и Социал-демократам главы МИД Тани Файон. "Что касается европейских выборов, то все указывает на то, что SDS в четвертый раз подряд становится победителем выборов в Европарламент", - заявил Янша на брифинге в штаб-квартире движения и добавил, что правящая коалиция потерпела поражение. Он также указал на итоги голосования во Франции и Бельгии, где было принято решение распустить парламенты для проведения новых выборов согласно "воле избирателей". Одновременно с выборами евродепутатов в Словении проходят четыре референдума: о создании правовых рамок для эвтаназии, о технических изменениях на выборах в парламент, о выращивании конопли в медицинских целях, а также для личного употребления. На всех четырех референдумах граждане с большим отрывом выступают за. Нынешний словенский премьер, пришедший к власти по итогам парламентских выборов 2022 года, сторонник более умеренной внешней политики, чем его предшественник Янша. Голоб подчеркнул в феврале 2023 года, что официальная Любляна без промедлений внесла свой значительный вклад в гуманитарную и военную помощь Украине, теперь очередь за крупными странами-членами ЕС. Глава МИД Таня Файон также указывала, что Словения сосредоточится на гуманитарной и финансовой помощи, а также разминировании Украины. В июне 2022 года власти Словении передали Украине и отправили железнодорожным составом 35 БМП югославского производства М-80. СМИ писали о засекреченной передаче Любляной Киеву другой бронетехники, БПЛА Bramor, партий стрелкового оружия, касок и бронежилетов. Министр обороны Марьян Шарец в октябре 2023 года заявлял, что всего Словения передала военной техники для оснащения одной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

https://ria.ru/20240610/vengriya-1951844507.html

https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html

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