Рейтинг@Mail.ru
Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 10.06.2024 (обновлено: 10:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sloveniya-1951845185.html
Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент
Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент
Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши победила на выборах депутатов Европарламента (ЕП) правящее "Движения Свобода"... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:02
2024-06-10T10:23
в мире
словения
украина
франция
янез янша
марьян шарец
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93987/03/939870339_0:413:1333:1163_1920x0_80_0_0_23fc0e91e925181eab10354ae0755ccf.jpg
БЕЛГРАД, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши победила на выборах депутатов Европарламента (ЕП) правящее "Движения Свобода" премьера Роберта Голоба, заявил экс-глава правительства. В Словении выборы депутатов ЕП досрочно прошли 4-6 июня, основное голосование состоялось в воскресенье. Правом голоса обладали немногим менее 1,7 миллиона граждан. Всего участвовали 11 партий. В предыдущем созыве ЕП однопартийцам и коалиционном партнерам Янши принадлежало большинство словенских мандатов. В 2019-2024 годах у Словении было восемь евродепутатов, на период 2024-2029 годов выделено девять мест из всего 720. Согласно последним данным на сайте избиркома после обработки 84,29 % бюллетеней правоцентристская SDS получает четыре мандата, правящее "Движение Свобода" - два мандата. По одному мандату в ЕП от Словении достается партиям Vesna, NSi и Социал-демократам главы МИД Тани Файон. "Что касается европейских выборов, то все указывает на то, что SDS в четвертый раз подряд становится победителем выборов в Европарламент", - заявил Янша на брифинге в штаб-квартире движения и добавил, что правящая коалиция потерпела поражение. Он также указал на итоги голосования во Франции и Бельгии, где было принято решение распустить парламенты для проведения новых выборов согласно "воле избирателей". Одновременно с выборами евродепутатов в Словении проходят четыре референдума: о создании правовых рамок для эвтаназии, о технических изменениях на выборах в парламент, о выращивании конопли в медицинских целях, а также для личного употребления. На всех четырех референдумах граждане с большим отрывом выступают за. Нынешний словенский премьер, пришедший к власти по итогам парламентских выборов 2022 года, сторонник более умеренной внешней политики, чем его предшественник Янша. Голоб подчеркнул в феврале 2023 года, что официальная Любляна без промедлений внесла свой значительный вклад в гуманитарную и военную помощь Украине, теперь очередь за крупными странами-членами ЕС. Глава МИД Таня Файон также указывала, что Словения сосредоточится на гуманитарной и финансовой помощи, а также разминировании Украины. В июне 2022 года власти Словении передали Украине и отправили железнодорожным составом 35 БМП югославского производства М-80. СМИ писали о засекреченной передаче Любляной Киеву другой бронетехники, БПЛА Bramor, партий стрелкового оружия, касок и бронежилетов. Министр обороны Марьян Шарец в октябре 2023 года заявлял, что всего Словения передала военной техники для оснащения одной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
https://ria.ru/20240610/vengriya-1951844507.html
https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html
словения
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93987/03/939870339_0:288:1333:1288_1920x0_80_0_0_43cc7e89050f0f0ec98c6f19023c26c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словения, украина, франция, янез янша, марьян шарец, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024
В мире, Словения, Украина, Франция, Янез Янша, Марьян Шарец, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024
Янез Янша заявил о победе его партии на выборах в Европарламент

Экс-премьер Янши: Словенская демократическая партия победила на выборах в ЕП

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЯнез Янша
Янез Янша - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Янез Янша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши победила на выборах депутатов Европарламента (ЕП) правящее "Движения Свобода" премьера Роберта Голоба, заявил экс-глава правительства.
В Словении выборы депутатов ЕП досрочно прошли 4-6 июня, основное голосование состоялось в воскресенье. Правом голоса обладали немногим менее 1,7 миллиона граждан. Всего участвовали 11 партий. В предыдущем созыве ЕП однопартийцам и коалиционном партнерам Янши принадлежало большинство словенских мандатов. В 2019-2024 годах у Словении было восемь евродепутатов, на период 2024-2029 годов выделено девять мест из всего 720.
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
00:16
Согласно последним данным на сайте избиркома после обработки 84,29 % бюллетеней правоцентристская SDS получает четыре мандата, правящее "Движение Свобода" - два мандата. По одному мандату в ЕП от Словении достается партиям Vesna, NSi и Социал-демократам главы МИД Тани Файон.
"Что касается европейских выборов, то все указывает на то, что SDS в четвертый раз подряд становится победителем выборов в Европарламент", - заявил Янша на брифинге в штаб-квартире движения и добавил, что правящая коалиция потерпела поражение.
Он также указал на итоги голосования во Франции и Бельгии, где было принято решение распустить парламенты для проведения новых выборов согласно "воле избирателей".
Одновременно с выборами евродепутатов в Словении проходят четыре референдума: о создании правовых рамок для эвтаназии, о технических изменениях на выборах в парламент, о выращивании конопли в медицинских целях, а также для личного употребления. На всех четырех референдумах граждане с большим отрывом выступают за.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии
01:59
Нынешний словенский премьер, пришедший к власти по итогам парламентских выборов 2022 года, сторонник более умеренной внешней политики, чем его предшественник Янша.
Голоб подчеркнул в феврале 2023 года, что официальная Любляна без промедлений внесла свой значительный вклад в гуманитарную и военную помощь Украине, теперь очередь за крупными странами-членами ЕС. Глава МИД Таня Файон также указывала, что Словения сосредоточится на гуманитарной и финансовой помощи, а также разминировании Украины.
В июне 2022 года власти Словении передали Украине и отправили железнодорожным составом 35 БМП югославского производства М-80. СМИ писали о засекреченной передаче Любляной Киеву другой бронетехники, БПЛА Bramor, партий стрелкового оружия, касок и бронежилетов. Министр обороны Марьян Шарец в октябре 2023 года заявлял, что всего Словения передала военной техники для оснащения одной бригады ВСУ.
Бывший премьер-министр Чехии и председатель движения АНО Андрей Бабиш беседует со СМИ во время выборов в Европейский парламент недалеко от Праги - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии
01:14
 
В миреСловенияУкраинаФранцияЯнез ЯншаМарьян ШарецЕвропарламентЕвросоюзВыборы в Европарламент — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала