https://ria.ru/20240610/slovakiya-1951840735.html

В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента

В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента - РИА Новости, 10.06.2024

В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента

Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:56

2024-06-10T00:56

2024-06-10T10:44

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выборы в европарламент — 2024

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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. "Явка составила 34,38%", - сообщил Бурда на пресс-конференции. В голосовании, по его данным, приняло участие свыше 1,5 миллиона человек. Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, до сегодняшнего дня этот показателем был самым высоким за всю историю проведения выборов в Европарламент в стране.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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в мире, словакия, европарламент, выборы в европарламент — 2024