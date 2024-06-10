https://ria.ru/20240610/slovakiya-1951840735.html
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента - РИА Новости, 10.06.2024
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента
Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:56
2024-06-10T00:56
2024-06-10T10:44
в мире
словакия
европарламент
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951885906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b980a51ad25b50e7ae9382b0eeb3f1ad.jpg
БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. "Явка составила 34,38%", - сообщил Бурда на пресс-конференции. В голосовании, по его данным, приняло участие свыше 1,5 миллиона человек. Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, до сегодняшнего дня этот показателем был самым высоким за всю историю проведения выборов в Европарламент в стране.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
https://ria.ru/20240610/khorvatiya-1951837482.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951885906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3159e90ae3b99dc47aa4c6dfb8df4fda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Словакия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента
Бурда: явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%
БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.
"Явка составила 34,38%", - сообщил Бурда на пресс-конференции.
В голосовании, по его данным, приняло участие свыше 1,5 миллиона человек.
Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, до сегодняшнего дня этот показателем был самым высоким за всю историю проведения выборов в Европарламент в стране.