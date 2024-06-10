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В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента - РИА Новости, 10.06.2024
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00:56 10.06.2024 (обновлено: 10:44 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/slovakiya-1951840735.html
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента - РИА Новости, 10.06.2024
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента
Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:56
2024-06-10T10:44
в мире
словакия
европарламент
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. "Явка составила 34,38%", - сообщил Бурда на пресс-конференции. В голосовании, по его данным, приняло участие свыше 1,5 миллиона человек. Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, до сегодняшнего дня этот показателем был самым высоким за всю историю проведения выборов в Европарламент в стране.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
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в мире, словакия, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Словакия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
В Словакии явка на выборах в Европарламент превысила 34 процента

Бурда: явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%

© AP Photo / Tomas BenedikovicМужчина голосует на выборах в Европейский парламент в Братиславе, Словакия. 8 июня 2024
Мужчина голосует на выборах в Европейский парламент в Братиславе, Словакия. 8 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Tomas Benedikovic
Мужчина голосует на выборах в Европейский парламент в Братиславе, Словакия. 8 июня 2024
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Явка избирателей в Словакии на выборах в Европарламент составила 34,38%, это более чем на 11% выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.
"Явка составила 34,38%", - сообщил Бурда на пресс-конференции.
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В голосовании, по его данным, приняло участие свыше 1,5 миллиона человек.
Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, до сегодняшнего дня этот показателем был самым высоким за всю историю проведения выборов в Европарламент в стране.
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