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Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге - РИА Новости, 10.06.2024
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13:52 10.06.2024 (обновлено: 13:54 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/skoraya-1951943145.html
Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге
Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге - РИА Новости, 10.06.2024
Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга оценит действия местной жительницы, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:52
2024-06-10T13:54
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга оценит действия местной жительницы, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.Ранее представитель городского комитета здравоохранению опровергла информацию некоторых региональных СМИ и Telegram-каналов, которые сообщали, что ребенок в "скорой" якобы скончался из-за того, что водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. По данным комздрава, "скорая" везла 14-летнюю девочку. Задержка в пути из-за инцидента с легковушкой составила 10-15 минут, ребенок не пострадал."Мои коллеги в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего вчера в Невском районе города и вызвавшего возмущение общественности. На опубликованном в сети видео запечатлено, как женщина-водитель не уступает дорогу скорой помощи... Действиям автоледи будет дана соответствующая правовая оценка", – написала Волк.Она подтвердила, что девочка была благополучно доставлена в больницу и сейчас проходит лечение.К проверке подключились и в городском главке СК РФ, которой займется следственный отдел по Невскому району, сообщили в ведомстве.
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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк
Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге

В Петербурге полиция оценит действия водителя, не выпускавшей из двора скорую

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга оценит действия местной жительницы, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее представитель городского комитета здравоохранению опровергла информацию некоторых региональных СМИ и Telegram-каналов, которые сообщали, что ребенок в "скорой" якобы скончался из-за того, что водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. По данным комздрава, "скорая" везла 14-летнюю девочку. Задержка в пути из-за инцидента с легковушкой составила 10-15 минут, ребенок не пострадал.
«
"Мои коллеги в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего вчера в Невском районе города и вызвавшего возмущение общественности. На опубликованном в сети видео запечатлено, как женщина-водитель не уступает дорогу скорой помощи... Действиям автоледи будет дана соответствующая правовая оценка", – написала Волк.
Она подтвердила, что девочка была благополучно доставлена в больницу и сейчас проходит лечение.
К проверке подключились и в городском главке СК РФ, которой займется следственный отдел по Невскому району, сообщили в ведомстве.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе
09:56
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияИрина Волк
 
 
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