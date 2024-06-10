Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге
В Петербурге полиция оценит действия водителя, не выпускавшей из двора скорую
Скорая помощь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга оценит действия местной жительницы, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее представитель городского комитета здравоохранению опровергла информацию некоторых региональных СМИ и Telegram-каналов, которые сообщали, что ребенок в "скорой" якобы скончался из-за того, что водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. По данным комздрава, "скорая" везла 14-летнюю девочку. Задержка в пути из-за инцидента с легковушкой составила 10-15 минут, ребенок не пострадал.
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"Мои коллеги в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего вчера в Невском районе города и вызвавшего возмущение общественности. На опубликованном в сети видео запечатлено, как женщина-водитель не уступает дорогу скорой помощи... Действиям автоледи будет дана соответствующая правовая оценка", – написала Волк.
Она подтвердила, что девочка была благополучно доставлена в больницу и сейчас проходит лечение.
К проверке подключились и в городском главке СК РФ, которой займется следственный отдел по Невскому району, сообщили в ведомстве.