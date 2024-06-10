https://ria.ru/20240610/skoraya-1951943145.html

Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге

Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге - РИА Новости, 10.06.2024

Полиция оценит действия водителя, не дававшей выехать скорой в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга оценит действия местной жительницы, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:52

2024-06-10T13:52

2024-06-10T13:54

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга оценит действия местной жительницы, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.Ранее представитель городского комитета здравоохранению опровергла информацию некоторых региональных СМИ и Telegram-каналов, которые сообщали, что ребенок в "скорой" якобы скончался из-за того, что водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. По данным комздрава, "скорая" везла 14-летнюю девочку. Задержка в пути из-за инцидента с легковушкой составила 10-15 минут, ребенок не пострадал."Мои коллеги в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего вчера в Невском районе города и вызвавшего возмущение общественности. На опубликованном в сети видео запечатлено, как женщина-водитель не уступает дорогу скорой помощи... Действиям автоледи будет дана соответствующая правовая оценка", – написала Волк.Она подтвердила, что девочка была благополучно доставлена в больницу и сейчас проходит лечение.К проверке подключились и в городском главке СК РФ, которой займется следственный отдел по Невскому району, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240610/vlasti-1951875319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк