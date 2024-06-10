Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 10.06.2024 (обновлено: 13:22 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sklad-1951930674.html
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области
Удар нанесен в понедельник по складу ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:10
2024-06-10T13:22
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удар нанесен в понедельник по складу ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают, что накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация", - рассказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что взрывы также зафиксированы вблизи Юнаковки Сумской области Украины в районе мастерских, где украинские войска ремонтируют и хранят технику.
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_350676a4ec80618ecfb990a018902723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области

Подполье: ВС России ударили по складу ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удар нанесен в понедельник по складу ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сообщают, что накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация", - рассказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что взрывы также зафиксированы вблизи Юнаковки Сумской области Украины в районе мастерских, где украинские войска ремонтируют и хранят технику.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
8 июня, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала