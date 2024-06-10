https://ria.ru/20240610/sklad-1951930674.html

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области

Удар нанесен в понедельник по складу ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:10

2024-06-10T13:10

2024-06-10T13:22

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

украина

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удар нанесен в понедельник по складу ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают, что накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация", - рассказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что взрывы также зафиксированы вблизи Юнаковки Сумской области Украины в районе мастерских, где украинские войска ремонтируют и хранят технику.

https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html

сумская область

украина

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сумская область, сергей лебедев, украина, безопасность