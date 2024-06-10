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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области
Удар нанесен в понедельник по складу ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:10
2024-06-10T13:10
2024-06-10T13:22
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
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безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удар нанесен в понедельник по складу ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают, что накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация", - рассказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что взрывы также зафиксированы вблизи Юнаковки Сумской области Украины в районе мастерских, где украинские войска ремонтируют и хранят технику.
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
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сумская область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области
Подполье: ВС России ударили по складу ВСУ в Сумской области