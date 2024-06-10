https://ria.ru/20240610/sk-1951914864.html

Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве

Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве - РИА Новости, 10.06.2024

Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве

Задержанный за убийство оппонента катаной на северо-востоке Москвы заявил, что им двигала ревность, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:15

2024-06-10T12:15

2024-06-10T12:35

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951917344_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_b084a95ebadd1e92638a4a069a4cdd2e.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный за убийство оппонента катаной на северо-востоке Москвы заявил, что им двигала ревность, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали мужчину, в проезде Шокальского ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца. "Задержан подозреваемый 1982 года рождения, который сообщил следствию, что совершил преступление на почве ревности", - говорится в сообщении главка.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, по которому назначен ряд судебных экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)