Рейтинг@Mail.ru
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 10.06.2024 (обновлено: 12:35 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sk-1951914864.html
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве - РИА Новости, 10.06.2024
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве
Задержанный за убийство оппонента катаной на северо-востоке Москвы заявил, что им двигала ревность, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:15
2024-06-10T12:35
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951917344_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_b084a95ebadd1e92638a4a069a4cdd2e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный за убийство оппонента катаной на северо-востоке Москвы заявил, что им двигала ревность, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали мужчину, в проезде Шокальского ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца. &quot;Задержан подозреваемый 1982 года рождения, который сообщил следствию, что совершил преступление на почве ревности&quot;, - говорится в сообщении главка.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, по которому назначен ряд судебных экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951917344_116:44:1280:917_1920x0_80_0_0_5ce2fd5c2ec6dc48a0fbf79aa4102440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве

СК: задержанный за убийство оппонента катаной заявил, что им двигала ревность

© Столичный СК/TelegramЯпонский меч катана, которым задержанный за убийство во время драки нанес удар потерпевшему на северо-востоке Москвы
Японский меч катана, которым задержанный за убийство во время драки нанес удар потерпевшему на северо-востоке Москвы
© Столичный СК/Telegram
Японский меч катана, которым задержанный за убийство во время драки нанес удар потерпевшему на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный за убийство оппонента катаной на северо-востоке Москвы заявил, что им двигала ревность, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали мужчину, в проезде Шокальского ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца.
«

"Задержан подозреваемый 1982 года рождения, который сообщил следствию, что совершил преступление на почве ревности", - говорится в сообщении главка.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, по которому назначен ряд судебных экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Хабаровске мужчина убил невесту спортивными брюками
19 февраля, 09:38
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала