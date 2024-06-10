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Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве - РИА Новости, 10.06.2024
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве
Задержанный за убийство оппонента катаной на северо-востоке Москвы заявил, что им двигала ревность, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:15
2024-06-10T12:15
2024-06-10T12:35
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный за убийство оппонента катаной на северо-востоке Москвы заявил, что им двигала ревность, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали мужчину, в проезде Шокальского ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца. "Задержан подозреваемый 1982 года рождения, который сообщил следствию, что совершил преступление на почве ревности", - говорится в сообщении главка.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, по которому назначен ряд судебных экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина назвал причину убийства оппонента катаной в Москве
СК: задержанный за убийство оппонента катаной заявил, что им двигала ревность