https://ria.ru/20240610/siyyarto-1951912140.html

Сийярто оценил результаты консерваторов на выборах в Европарламент

Сийярто оценил результаты консерваторов на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Сийярто оценил результаты консерваторов на выборах в Европарламент

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:03

2024-06-10T12:03

2024-06-10T12:03

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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал успешными результаты консерваторов на выборах в Европарламент и отметил, что они уже вызвали политические изменения в ряде стран Западной Европы, в частности, Франции и Бельгии."Антивоенные партии смогли выступить очень успешно. Видно, что в западной части Европы уже есть политические последствия этого: во второй стране Евросоюза результаты выборов привели к роспуску парламента. Премьер-министр страны, которая является временным председателем в ЕС, если правильно понимаю, уйдет в отставку. Так что я думаю, патриотические, суверенистские и миролюбивые силы, очевидно, смогли выступить успешно", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.Он также отметил, что венгерский правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" на выборах получил 11 мест в Европарламенте против 13 в предыдущем цикле, однако в абсолютных цифрах за правящие партии проголосовало рекордное число избирателей, что подтверждает доверие граждан работе венгерского правительства.Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо признал поражение своей либеральной партии на выборах в федеральный и региональный парламенты и призвал к скорейшему формированию нового правительства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240610/vybory-1951910317.html

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в мире, бельгия, венгрия, франция, петер сийярто, эммануэль макрон, александр де кроо, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024