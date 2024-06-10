https://ria.ru/20240610/siriya-1952069876.html

ВКС России нанесли шесть ударов по базам боевиков в Сирии

ВКС России нанесли шесть ударов по базам боевиков в Сирии - РИА Новости, 10.06.2024

ВКС России нанесли шесть ударов по базам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли шесть ударов по выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:04

2024-06-10T22:04

2024-06-10T22:04

в мире

россия

эт-танф

хомс (город)

юрий попов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли шесть ударов по выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки ВКС России нанесли шесть ударов по выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240603/udary-1950276971.html

россия

эт-танф

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в мире, россия, эт-танф, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии