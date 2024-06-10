https://ria.ru/20240610/signal-1951839720.html

Ученые зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса

Ученые зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса - РИА Новости, 10.06.2024

Ученые зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса

Австралийские ученые зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, который, по их предположению, может исходить от необычной нейтронной звезды,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:44

2024-06-10T00:44

2024-06-10T12:58

наука

космос - риа наука

австралия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Австралийские ученые зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, который, по их предположению, может исходить от необычной нейтронной звезды, следует из статьи в издании Conversation. "Недавно мы обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, с чем астрономы сталкивались раньше. Он не только имеет цикл продолжительностью почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), но в течение нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не испускает", — пишут исследователи Маниша Калеб и Эмиль Ленк.Они пояснили, что сигнал зафиксировал телескоп в штате Западная Австралия. По словам ученых, уже известно, что похожие сигналы могут исходить от нейтронных звезд, но считается, что их цикл не может быть столь длительным. И хотя главным "подозреваемым" остается нейтронная звезда, источником сигнала может быть и звезда — белый карлик, добавили астрономы. Полные результаты исследования опубликованы в Nature Astronomy.

https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

https://ria.ru/20240601/mask-1949937372.html

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, австралия