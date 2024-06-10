https://ria.ru/20240610/sigarety-1951849773.html
В ЦРПТ рассказали о динамике цен на сигареты и вейпы
В ЦРПТ рассказали о динамике цен на сигареты и вейпы - РИА Новости, 10.06.2024
В ЦРПТ рассказали о динамике цен на сигареты и вейпы
Сигареты в России в первом квартале текущего года стоили практически столько же, сколько и в предшествующем квартале, а вот вейпы за это время подешевели - на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T04:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сигареты в России в первом квартале текущего года стоили практически столько же, сколько и в предшествующем квартале, а вот вейпы за это время подешевели - на 6%, рассказал РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки "Честный знак" Михаил Дубин. "Если говорить о табачной продукции, то цены ведут себя разнонаправленно. Например, сигареты практически не изменились в цене, стики подорожали на 4%, а вейпы, наоборот, подешевели на 6%", - заявил он, сравнивая данные за первый квартал этого года и четвертый квартал 2023 года. В свою очередь, по словам Дубина, в парфюмерии за этот период цены выросли практически на все товарные позиции, кроме одеколона, который, напротив, подешевел на 8%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html
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экономика, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия
В ЦРПТ рассказали о динамике цен на сигареты и вейпы
Глава ЦРПТ Дубин: вейпы в первом квартале 2024 года подешевели на 6%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сигареты в России в первом квартале текущего года стоили практически столько же, сколько и в предшествующем квартале, а вот вейпы за это время подешевели - на 6%, рассказал РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки "Честный знак" Михаил Дубин.
"Если говорить о табачной продукции, то цены ведут себя разнонаправленно. Например, сигареты практически не изменились в цене, стики подорожали на 4%, а вейпы, наоборот, подешевели на 6%", - заявил он, сравнивая данные за первый квартал этого года и четвертый квартал 2023 года.
В свою очередь, по словам Дубина, в парфюмерии за этот период цены выросли практически на все товарные позиции, кроме одеколона, который, напротив, подешевел на 8%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.