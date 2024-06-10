https://ria.ru/20240610/shveytsariya-1952019351.html

СМИ: на встречах перед саммитом в Швейцарии почти ничего не обсуждают

СМИ: на встречах перед саммитом в Швейцарии почти ничего не обсуждают - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ: на встречах перед саммитом в Швейцарии почти ничего не обсуждают

Участники подготовительных встреч перед "саммитом мира" в Швейцарии почти ничего не обсуждают, хотя им следует сосредоточиться на дискуссиях об изменении... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:33

2024-06-10T17:33

2024-06-10T17:33

в мире

швейцария

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Участники подготовительных встреч перед "саммитом мира" в Швейцарии почти ничего не обсуждают, хотя им следует сосредоточиться на дискуссиях об изменении "формулы мира" Владимира Зеленского, чтобы она могла убедить и "глобальный Юг", утверждает немецкий журнал Spiegel. Как пишет издание, перед конференцией в Швейцарии по совету своих союзников Украина проводит подготовительные встречи, куда приглашает советников по безопасности из других стран. "Сейчас речь должна пойти о том, чтобы переформулировать мирный план Зеленского так, чтобы он мог убедить и "глобальный Юг" - страны помимо Европы. Но встречи для этого едва ли подходят: от раза к разу по желанию Украины на них все больше участников, но на самом деле дискуссий на них почти нет", - говорится в статье журнала. Издание отмечает, что это, скорее, публичная дипломатия, а не классическая, и она нацелена на общественность, а не на правительства других стран. "И, разумеется, (Украине) хочется представить своему народу успехи на дипломатическом фронте, если на военном их уже нет", - подчеркивается в статье Spiegel. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/zelenskiy-1952017737.html

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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в мире, швейцария, украина, владимир зеленский