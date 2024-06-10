https://ria.ru/20240610/shveytsariya-1951894623.html

МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине

МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине - РИА Новости, 10.06.2024

МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине

Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с конференцией по Украине, в том числе через свое посольство в Москве, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:16

2024-06-10T11:16

2024-06-10T11:16

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БЕРН, 10 июн - РИА Новости. Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с конференцией по Украине, в том числе через свое посольство в Москве, заявил на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Да, конечно, у нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции, в частности, через нашего посла в Москве. Информация о ходе процесса также передается прозрачным образом", - сказал он. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, швейцария, украина