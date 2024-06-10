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МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/shveytsariya-1951894623.html
МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине
МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине
Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с конференцией по Украине, в том числе через свое посольство в Москве, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:16
2024-06-10T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
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БЕРН, 10 июн - РИА Новости. Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с конференцией по Украине, в том числе через свое посольство в Москве, заявил на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Да, конечно, у нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции, в частности, через нашего посла в Москве. Информация о ходе процесса также передается прозрачным образом", - сказал он. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, россия, швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина
МИД Швейцарии заявил о регулярных контактах с Россией по Украине

Кассис: Швейцария регулярно контактирует с Россией насчет конференции по Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Архивное фото
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БЕРН, 10 июн - РИА Новости. Швейцария поддерживает регулярные контакты с Россией в связи с конференцией по Украине, в том числе через свое посольство в Москве, заявил на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Да, конечно, у нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции, в частности, через нашего посла в Москве. Информация о ходе процесса также передается прозрачным образом", - сказал он.
Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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