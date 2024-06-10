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Социал-демократическая партия победила на выборах в Европарламент в Швеции - РИА Новости, 10.06.2024
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13:12 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/shvetsiya-1951931181.html
Социал-демократическая партия победила на выборах в Европарламент в Швеции
Социал-демократическая партия победила на выборах в Европарламент в Швеции - РИА Новости, 10.06.2024
Социал-демократическая партия победила на выборах в Европарламент в Швеции
"Социал-демократическая рабочая партия" одерживает победу на выборах в Европарламент в Швеции с 24,9% голосов после подсчета 94% бюллетеней, сообщает в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:12
2024-06-10T13:12
в мире
швеция
европарламент
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МОСКВА, 10 июня – РИА Новости. "Социал-демократическая рабочая партия" одерживает победу на выборах в Европарламент в Швеции с 24,9% голосов после подсчета 94% бюллетеней, сообщает в понедельник телеканал SVT. "Социал-демократы" получат 5 мест в ЕП из 21. За ней следует "Умеренная коалиционная партия" с 17,6% (4 места). На третьем месте расположилась "Партия зеленых" с 13,8% (3 места). Партия "Шведские демократы" набрала 13,2% голосов и также получит 3 места в ЕП. Два мандата у "Левой партии" и "Партии Центра". По два места получают партии "Христианские демократы" и "Либералы". Свои позиции по сравнению с выборами в ЕП 2019 года улучшили "Партия зеленых" и "Левая партия", получив еще по одному месту. "Христианские демократы" потеряли один мандат по сравнению с выборами 2019 года. Газета Dagens Nyheter отмечает, что эти выборы стали "историческим провалом" для "Шведских демократов". Падение рейтинга газета объясняет тем, что центральной темой избирательной кампании партии стала миграция, которая не является столь важной проблемой для избирателей.
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в мире, швеция, европарламент
В мире, Швеция, Европарламент
Социал-демократическая партия победила на выборах в Европарламент в Швеции

"Социал-демократическая рабочая партия" победила на выборах в ЕП в Швеции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Швеции и Евросоюза
Флаги Швеции и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Швеции и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июня – РИА Новости. "Социал-демократическая рабочая партия" одерживает победу на выборах в Европарламент в Швеции с 24,9% голосов после подсчета 94% бюллетеней, сообщает в понедельник телеканал SVT.
"Социал-демократы" получат 5 мест в ЕП из 21. За ней следует "Умеренная коалиционная партия" с 17,6% (4 места). На третьем месте расположилась "Партия зеленых" с 13,8% (3 места). Партия "Шведские демократы" набрала 13,2% голосов и также получит 3 места в ЕП.
Два мандата у "Левой партии" и "Партии Центра". По два места получают партии "Христианские демократы" и "Либералы".
Свои позиции по сравнению с выборами в ЕП 2019 года улучшили "Партия зеленых" и "Левая партия", получив еще по одному месту. "Христианские демократы" потеряли один мандат по сравнению с выборами 2019 года.
Газета Dagens Nyheter отмечает, что эти выборы стали "историческим провалом" для "Шведских демократов". Падение рейтинга газета объясняет тем, что центральной темой избирательной кампании партии стала миграция, которая не является столь важной проблемой для избирателей.
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