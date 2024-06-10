https://ria.ru/20240610/shulginov-1951960896.html

Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником

Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником - РИА Новости, 10.06.2024

Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником

Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову занять пост его советника и стать единым кандидатом на довыборах... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:49

2024-06-10T14:49

2024-06-10T15:37

политика

россия

госдума рф

николай шульгинов

республика хакасия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову занять пост его советника и стать единым кандидатом на довыборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.Место депутата ГД от республики стало вакантным в сентябре 2023 года после того, как являвшийся тогда депутатом ГД Сергей Сокол снялся по состоянию здоровья с губернаторских выборов, а после победы Коновалова возглавил Верховный Совет Хакасии."Руководитель региона предложил Николаю Шульгинову стать единым кандидатом от Хакасии на дополнительных выборах депутата Государственной думы Российской Федерации. Валентин Коновалов является первым секретарем Хакасского отделения Коммунистической партии Российской Федерации, Сергей Сокол является руководителем регионального отделения "Единой России" – это консолидированное решение двух партий, поддержанное на уровне центрального федерального руководства. Николай Шульгинов предложение принял. Он беспартийный и пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца при поддержке КПРФ и "Единой России"", - говорится в сообщении.Шульгинов также принял предложение главы Хакасии стать его советником по вопросам энергетики. Он поблагодарил Коновалова за оказанное доверие, подчеркнув, что применит весь накопленный опыт работы в отрасли на благо развития республики.

https://ria.ru/20210518/shulginov-1732638026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, госдума рф, николай шульгинов, республика хакасия