Рейтинг@Mail.ru
Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 10.06.2024 (обновлено: 15:37 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/shulginov-1951960896.html
Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником
Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником - РИА Новости, 10.06.2024
Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником
Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову занять пост его советника и стать единым кандидатом на довыборах... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:49
2024-06-10T15:37
политика
россия
госдума рф
николай шульгинов
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907415247_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_303109c97c6d3ec145778212efcfc4b7.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову занять пост его советника и стать единым кандидатом на довыборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.Место депутата ГД от республики стало вакантным в сентябре 2023 года после того, как являвшийся тогда депутатом ГД Сергей Сокол снялся по состоянию здоровья с губернаторских выборов, а после победы Коновалова возглавил Верховный Совет Хакасии."Руководитель региона предложил Николаю Шульгинову стать единым кандидатом от Хакасии на дополнительных выборах депутата Государственной думы Российской Федерации. Валентин Коновалов является первым секретарем Хакасского отделения Коммунистической партии Российской Федерации, Сергей Сокол является руководителем регионального отделения "Единой России" – это консолидированное решение двух партий, поддержанное на уровне центрального федерального руководства. Николай Шульгинов предложение принял. Он беспартийный и пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца при поддержке КПРФ и "Единой России"", - говорится в сообщении.Шульгинов также принял предложение главы Хакасии стать его советником по вопросам энергетики. Он поблагодарил Коновалова за оказанное доверие, подчеркнув, что применит весь накопленный опыт работы в отрасли на благо развития республики.
https://ria.ru/20210518/shulginov-1732638026.html
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907415247_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c1dc30f49bdc08c8d3fd6d4f72cca0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф, николай шульгинов, республика хакасия
Политика, Россия, Госдума РФ, Николай Шульгинов, Республика Хакасия
Глава Хакасии Коновалов предложил Шульгинову стать его советником

Коновалов предложил Шульгинову стать единым кандидатом на довыборах в Госдуму

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николай Шульгинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову занять пост его советника и стать единым кандидатом на довыборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Место депутата ГД от республики стало вакантным в сентябре 2023 года после того, как являвшийся тогда депутатом ГД Сергей Сокол снялся по состоянию здоровья с губернаторских выборов, а после победы Коновалова возглавил Верховный Совет Хакасии.
"Руководитель региона предложил Николаю Шульгинову стать единым кандидатом от Хакасии на дополнительных выборах депутата Государственной думы Российской Федерации. Валентин Коновалов является первым секретарем Хакасского отделения Коммунистической партии Российской Федерации, Сергей Сокол является руководителем регионального отделения "Единой России" – это консолидированное решение двух партий, поддержанное на уровне центрального федерального руководства. Николай Шульгинов предложение принял. Он беспартийный и пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца при поддержке КПРФ и "Единой России"", - говорится в сообщении.
Шульгинов также принял предложение главы Хакасии стать его советником по вопросам энергетики. Он поблагодарил Коновалова за оказанное доверие, подчеркнув, что применит весь накопленный опыт работы в отрасли на благо развития республики.
Генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Биография Николая Шульгинова
18 мая 2021, 00:49
 
ПолитикаРоссияГосдума РФНиколай ШульгиновРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала