https://ria.ru/20240610/shoygu-1951991864.html

Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности

Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности - РИА Новости, 10.06.2024

Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:28

2024-06-10T16:28

2024-06-10T16:30

турция

москва

анкара

россия

в мире

сергей шойгу

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Готов к наращиванию российско-турецких контактов по линии советов безопасности. Пользуясь случаем, прошу передать привет руководителю Национальной разведывательной организации Калыну, министру обороны Гюлеру, а также генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время. Предлагаю в третьем квартале провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности", - приводятся слова Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20240610/bezopasnost-1951990314.html

турция

москва

анкара

россия

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турция, москва, анкара, россия, в мире, сергей шойгу, совет безопасности рф