https://ria.ru/20240610/shoygu-1951991864.html
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности - РИА Новости, 10.06.2024
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:28
2024-06-10T16:28
2024-06-10T16:30
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сергей шойгу
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Готов к наращиванию российско-турецких контактов по линии советов безопасности. Пользуясь случаем, прошу передать привет руководителю Национальной разведывательной организации Калыну, министру обороны Гюлеру, а также генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время. Предлагаю в третьем квартале провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности", - приводятся слова Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
https://ria.ru/20240610/bezopasnost-1951990314.html
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турция, москва, анкара, россия, в мире, сергей шойгу, совет безопасности рф
Турция, Москва, Анкара, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Совет Безопасности РФ
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности
Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре консультации по безопасности