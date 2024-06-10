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Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности - РИА Новости, 10.06.2024
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16:28 10.06.2024 (обновлено: 16:30 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/shoygu-1951991864.html
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности - РИА Новости, 10.06.2024
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:28
2024-06-10T16:30
турция
москва
анкара
россия
в мире
сергей шойгу
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Готов к наращиванию российско-турецких контактов по линии советов безопасности. Пользуясь случаем, прошу передать привет руководителю Национальной разведывательной организации Калыну, министру обороны Гюлеру, а также генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время. Предлагаю в третьем квартале провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности", - приводятся слова Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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турция, москва, анкара, россия, в мире, сергей шойгу, совет безопасности рф
Турция, Москва, Анкара, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Совет Безопасности РФ
Шойгу предложил Турции провести двусторонние консультации по безопасности

Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре консультации по безопасности

© Фото : Turkish MFAГлава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Turkish MFA
Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Готов к наращиванию российско-турецких контактов по линии советов безопасности. Пользуясь случаем, прошу передать привет руководителю Национальной разведывательной организации Калыну, министру обороны Гюлеру, а также генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время. Предлагаю в третьем квартале провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности", - приводятся слова Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Вчера, 16:24
 
ТурцияМоскваАнкараРоссияВ миреСергей ШойгуСовет Безопасности РФ
 
 
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