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"У него везде связи". За что дали пожизненный срок главному вору в законе - РИА Новости, 10.06.2024
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16:48 10.06.2024 (обновлено: 17:29 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/shishkanov-1951987266.html
"У него везде связи". За что дали пожизненный срок главному вору в законе
"У него везде связи". За что дали пожизненный срок главному вору в законе - РИА Новости, 10.06.2024
"У него везде связи". За что дали пожизненный срок главному вору в законе
Второй Западный окружной военный суд завершил одно из самых громких уголовных дел: к пожизненному лишению свободы приговорили криминального авторитета Олега... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:48
2024-06-10T17:29
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Дина Горина. Второй Западный окружной военный суд завершил одно из самых громких уголовных дел: к пожизненному лишению свободы приговорили криминального авторитета Олега Медведева, также известного как Шишкан. Процесс длился больше трех лет. Что узнали о влиятельном бандите и его подельниках — в материале РИА Новости.Криминальная сходка"Закрыто на спецобслуживание" — предупреждала табличка на дверях одного из ресторанов в Лужниках. Девятнадцатого августа 2018-го там проходила необычная встреча: самые влиятельные представители криминального мира выбирали "старшего".Место освободилось, когда крупный срок получил прежний главарь Захарий Калашов (Шакро Молодой). Выбрали Шишкана.Но этот титул для Олега Раменского (еще одна кличка Медведева) стал роковым. Следствие нашло зацепку, чтобы к нему подступиться.ЮбилейМедведева подозревали в убийстве депутата Раменского райсовета Татьяны Сидоровой и членов ее семьи: мужа, сына и старшей сестры — инвалида. Однако допросы и обыски не приносили результатов.Двадцать первого февраля 2012-го Сидорова не явилась на совещание в администрации Раменского района. За ней послали водителя. Увидев следы крови во дворе, он вызвал полицию. Квартиру вскрыли. Внутри все перевернуто, но ни раненых, ни убитых.Дело сдвинулось с места спустя семь лет, когда материалы передали в центральный аппарат СК России. В стране к тому времени ввели уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Следователи заново проанализировали собранные данные и, хотя все улики были косвенными, решили пойти ва-банк."Летом 2019-го поступила оперативная информация, что после празднования 55-летия Медведев намерен уехать из страны. Мы не могли этого допустить, — объяснили РИА Новости в Следственном комитете России. — Задержали его и других участников ОПГ. На это потребовалось два месяца, операции проводили в разных регионах страны, в том числе и на Камчатке. Один из задержанных рассказал об убийстве семьи Сидоровой и назвал примерное место, где закопали тела".За две недели экскаватором перерыли около двух тысяч квадратных метров. Скелеты обнаружили на глубине четырех метров. У двоих — пулевые отверстия в черепе. По версии СК России, Шишкан велел расправиться с Сидоровой за то, что она отказалась передать ему земли племзавода.В ночь на 15 июля 2019-го ОМОН взял Шишкана в его квартире. Предъявили обвинение по статье 210.1 УК ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").Арест наделал много шума. Медведев был известной персоной: общался с деятелями шоу-бизнеса, активно поддерживал спорт, в частности раменский футбольный клуб "Сатурн".Ходатайство с просьбой отпустить его под домашний арест подписали артисты Лев Лещенко и Александр Серов, футбольные тренеры Валерий Газзаев, Никита Симонян и Юрий Семин. Мосгорсуд тем не менее оставил обвиняемого в СИЗО.ВерсииРасследование завершилось в 2020-м. Восемнадцати соратникам Шишкана предъявили обвинение по нескольким статьям УК — от вымогательств до убийств.Адвокаты Медведева всячески затягивали судебный процесс. Выдвинули версию о невменяемости подзащитного. Затем сменили тактику: позиционировали его как крупного бизнесмена и мецената, занимавшегося благотворительностью.При этом в СК России установили, что легальных доходов Олег Раменский не получал. По данным налоговой службы, единственный официальный заработок у него был в 2013-м — семь тысяч рублей. А судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.В январе 2023-го Верховный суд России передал дело военному суду. Это решение приняли по ходатайству Генпрокуратуры, которая сочла, что в Подмосковье главный фигурант может оказывать давление как на судей, так и на присяжных.Это подтвердилось в апреле 2024-го, когда выяснилось, что начальник конвоя Алексей Абакумов и его подчиненный, старший полицейский Иван Александров, не препятствовали тому, что в зал суда проносили мобильные телефоны, спрятанные в пачке из-под сигарет. В результате Шишкан связывался с подельниками и обсуждал, как надавить на свидетелей.ПриговорСлушания проходили в одном из самых больших залов Мосгорсуда. Для обеспечения безопасности участников процесса рассмотрение велось в закрытом режиме.Коллегия присяжных совещалась двое суток с перерывом на сон.Десятого июня Медведеву назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в размере пять миллионов рублей.Помимо Шишкана, пожизненное получили три его соучастника: Дмитрий Хламкин, Эдуард Харьков и Юрий Офицеров. Еще несколько фигурантов — от 11 до 23 лет, а Санвел Сиреканян, Александр Морозов и Юрий Григорьев отделались условными сроками. Также приговором подельникам назначены штрафы от 500 тысяч до четырех миллионов рублей.Сразу после оглашения вердикта адвокат Медведева сообщил, что обжалует его. Это, как ожидается, произойдет в ближайшие десять дней.
https://ria.ru/20210121/opg-1593732258.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
"У него везде связи". За что дали пожизненный срок главному вору в законе

Адвокат криминального авторитета Шишкана обжалует приговор в течение 10 дней

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан)
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан) - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Дина Горина. Второй Западный окружной военный суд завершил одно из самых громких уголовных дел: к пожизненному лишению свободы приговорили криминального авторитета Олега Медведева, также известного как Шишкан. Процесс длился больше трех лет. Что узнали о влиятельном бандите и его подельниках — в материале РИА Новости.

Криминальная сходка

"Закрыто на спецобслуживание" — предупреждала табличка на дверях одного из ресторанов в Лужниках. Девятнадцатого августа 2018-го там проходила необычная встреча: самые влиятельные представители криминального мира выбирали "старшего".
Место освободилось, когда крупный срок получил прежний главарь Захарий Калашов (Шакро Молодой). Выбрали Шишкана.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском районном суде Москвы
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском суде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском районном суде Москвы
Но этот титул для Олега Раменского (еще одна кличка Медведева) стал роковым. Следствие нашло зацепку, чтобы к нему подступиться.

Юбилей

Медведева подозревали в убийстве депутата Раменского райсовета Татьяны Сидоровой и членов ее семьи: мужа, сына и старшей сестры — инвалида. Однако допросы и обыски не приносили результатов.
Двадцать первого февраля 2012-го Сидорова не явилась на совещание в администрации Раменского района. За ней послали водителя. Увидев следы крови во дворе, он вызвал полицию. Квартиру вскрыли. Внутри все перевернуто, но ни раненых, ни убитых.
Дело сдвинулось с места спустя семь лет, когда материалы передали в центральный аппарат СК России. В стране к тому времени ввели уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Следователи заново проанализировали собранные данные и, хотя все улики были косвенными, решили пойти ва-банк.
"Летом 2019-го поступила оперативная информация, что после празднования 55-летия Медведев намерен уехать из страны. Мы не могли этого допустить, — объяснили РИА Новости в Следственном комитете России. — Задержали его и других участников ОПГ. На это потребовалось два месяца, операции проводили в разных регионах страны, в том числе и на Камчатке. Один из задержанных рассказал об убийстве семьи Сидоровой и назвал примерное место, где закопали тела".
© СК РФВ Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишканом
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
© СК РФ
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишканом
За две недели экскаватором перерыли около двух тысяч квадратных метров. Скелеты обнаружили на глубине четырех метров. У двоих — пулевые отверстия в черепе. По версии СК России, Шишкан велел расправиться с Сидоровой за то, что она отказалась передать ему земли племзавода.
В ночь на 15 июля 2019-го ОМОН взял Шишкана в его квартире. Предъявили обвинение по статье 210.1 УК ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").
Арест наделал много шума. Медведев был известной персоной: общался с деятелями шоу-бизнеса, активно поддерживал спорт, в частности раменский футбольный клуб "Сатурн".
Ходатайство с просьбой отпустить его под домашний арест подписали артисты Лев Лещенко и Александр Серов, футбольные тренеры Валерий Газзаев, Никита Симонян и Юрий Семин. Мосгорсуд тем не менее оставил обвиняемого в СИЗО.
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
"Заказал депутата": как рассыпалась криминальная империя Шишкана
21 января 2021, 08:00

Версии

Расследование завершилось в 2020-м. Восемнадцати соратникам Шишкана предъявили обвинение по нескольким статьям УК — от вымогательств до убийств.
Адвокаты Медведева всячески затягивали судебный процесс. Выдвинули версию о невменяемости подзащитного. Затем сменили тактику: позиционировали его как крупного бизнесмена и мецената, занимавшегося благотворительностью.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения Олегу Медведеву (клички: Олег Раменский и Шишкан). 15 июля 2019
Избрание меры пресечения Олегу Шишканову. 15 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Избрание меры пресечения Олегу Медведеву (клички: Олег Раменский и Шишкан). 15 июля 2019
При этом в СК России установили, что легальных доходов Олег Раменский не получал. По данным налоговой службы, единственный официальный заработок у него был в 2013-м — семь тысяч рублей. А судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
В январе 2023-го Верховный суд России передал дело военному суду. Это решение приняли по ходатайству Генпрокуратуры, которая сочла, что в Подмосковье главный фигурант может оказывать давление как на судей, так и на присяжных.
Это подтвердилось в апреле 2024-го, когда выяснилось, что начальник конвоя Алексей Абакумов и его подчиненный, старший полицейский Иван Александров, не препятствовали тому, что в зал суда проносили мобильные телефоны, спрятанные в пачке из-под сигарет. В результате Шишкан связывался с подельниками и обсуждал, как надавить на свидетелей.

Приговор

Слушания проходили в одном из самых больших залов Мосгорсуда. Для обеспечения безопасности участников процесса рассмотрение велось в закрытом режиме.
Коллегия присяжных совещалась двое суток с перерывом на сон.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСоучастники преступной деятельности криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана) в Московском городском суде на оглашении приговора
Соучастники криминального авторитета Олега Медведева в Московском городском суде на оглашении приговора - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Соучастники преступной деятельности криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана) в Московском городском суде на оглашении приговора
Десятого июня Медведеву назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в размере пять миллионов рублей.
Помимо Шишкана, пожизненное получили три его соучастника: Дмитрий Хламкин, Эдуард Харьков и Юрий Офицеров. Еще несколько фигурантов — от 11 до 23 лет, а Санвел Сиреканян, Александр Морозов и Юрий Григорьев отделались условными сроками. Также приговором подельникам назначены штрафы от 500 тысяч до четырех миллионов рублей.
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан) - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану
Вчера, 13:03
Сразу после оглашения вердикта адвокат Медведева сообщил, что обжалует его. Это, как ожидается, произойдет в ближайшие десять дней.
 
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