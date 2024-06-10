Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок
Криминального авторитета Шишкана осудили пожизненно за убийства и вымогательства
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан). Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, передает корреспондент РИА Новости.
Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда из-за внушительного количества участников процесса.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — огласил решение судья Алексей Гринев. Также Шишкану назначен штраф в пять миллионов рублей.
В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт ранее не судимому Медведеву и участникам его банды, прокурор попросила назначить ему пожизненное наказание. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.
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Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведев его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
Как рассказали в СК России, в зависимости от роли каждого фигуранты дела сегодня были признаны виновными в совершении таких преступлений, как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.
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