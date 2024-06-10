https://ria.ru/20240610/shishkanov-1951906866.html

Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок

Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок - РИА Новости, 10.06.2024

Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:51

2024-06-10T11:51

2024-06-10T14:22

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, передает корреспондент РИА Новости.Дело слушалось в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда из-за внушительного количества участников процесса."По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — огласил решение судья Алексей Гринев. Также Шишкану назначен штраф в пять миллионов рублей.В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт ранее не судимому Медведеву и участникам его банды, прокурор попросила назначить ему пожизненное наказание. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведев его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.Как рассказали в СК России, в зависимости от роли каждого фигуранты дела сегодня были признаны виновными в совершении таких преступлений, как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.

https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html

https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html

https://ria.ru/20231115/sud-1909619529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), московский городской суд