Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 10.06.2024 (обновлено: 19:51 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/shebekino-1952046531.html
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти - РИА Новости, 10.06.2024
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти
Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино, по уточненной информации, увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:43
2024-06-10T19:51
шебекино
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино, по уточненной информации, увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Уточненная информация по раненым после подрыва на мине в Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что сотруднику телеканала "Россия 24" успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Для дальнейшего лечения телеоператора перевели в областную клиническую больницу.
https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, происшествия, вячеслав гладков
Шебекино, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти

Гладков: число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино, по уточненной информации, увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Уточненная информация по раненым после подрыва на мине в Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что сотруднику телеканала "Россия 24" успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Для дальнейшего лечения телеоператора перевели в областную клиническую больницу.
Боец направил Гарпун в небо - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Не долетят". Что придумали бойцы уникального подразделения
7 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала