https://ria.ru/20240610/shebekino-1952046531.html

Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти

Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти - РИА Новости, 10.06.2024

Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино увеличилось до пяти

Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино, по уточненной информации, увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:43

2024-06-10T19:43

2024-06-10T19:51

шебекино

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино, по уточненной информации, увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Уточненная информация по раненым после подрыва на мине в Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что сотруднику телеканала "Россия 24" успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Для дальнейшего лечения телеоператора перевели в областную клиническую больницу.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

шебекино

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шебекино, происшествия, вячеслав гладков