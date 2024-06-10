https://ria.ru/20240610/samolety-1951999637.html
Иностранные истребители сопроводили полет двух российских ракетоносцев
Иностранные истребители сопроводили полет двух российских ракетоносцев - РИА Новости, 10.06.2024
Иностранные истребители сопроводили полет двух российских ракетоносцев
Самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:43
2024-06-10T16:43
2024-06-10T16:55
норвежское море
россия
ту-22м3
ту-95мс
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ."Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составил более шести часов", - говорится в сообщении.Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-Морского флота. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в ведомстве.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечают в Минобороны.
https://ria.ru/20240607/polsha-1951219572.html
норвежское море
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Полет самолетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей
Самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны. Наиболее продолжительный полет длился шесть часов, в воздух для сопровождения поднимались иностранные истребители.
2024-06-10T16:43
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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норвежское море, россия, ту-22м3, ту-95мс, безопасность
Норвежское море, Россия, Ту-22М3, Ту-95МС, Безопасность
Иностранные истребители сопроводили полет двух российских ракетоносцев
МО: Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями