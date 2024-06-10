https://ria.ru/20240610/samolety-1951999637.html

Иностранные истребители сопроводили полет двух российских ракетоносцев

Иностранные истребители сопроводили полет двух российских ракетоносцев - РИА Новости, 10.06.2024

Иностранные истребители сопроводили полет двух российских ракетоносцев

Самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:43

2024-06-10T16:43

2024-06-10T16:55

норвежское море

россия

ту-22м3

ту-95мс

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ."Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составил более шести часов", - говорится в сообщении.Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-Морского флота. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в ведомстве.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечают в Минобороны.

https://ria.ru/20240607/polsha-1951219572.html

норвежское море

россия

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Полет самолетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей Самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны. Наиболее продолжительный полет длился шесть часов, в воздух для сопровождения поднимались иностранные истребители. 2024-06-10T16:43 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

норвежское море, россия, ту-22м3, ту-95мс, безопасность