https://ria.ru/20240610/samolet-1951936485.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.06.2024

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29, 51 беспилотник, ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:33

2024-06-10T13:33

2024-06-10T13:39

специальная военная операция на украине

россия

миг-29

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29, 51 беспилотник, ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы: Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь реактивных снарядов: HIMARS производства США и "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.514 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16308 танков и других боевых бронированных машин, 1 331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 413 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф