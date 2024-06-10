Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
МО РФ: силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 51 беспилотник
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29, 51 беспилотник, ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы: Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь реактивных снарядов: HIMARS производства США и "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
514 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16308 танков и других боевых бронированных машин, 1 331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 413 единиц специальной военной автомобильной техники.
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